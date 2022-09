A Genova le donne si tagliano i capelli in piazza per appoggiare la protesta iraniana

Capelli, simbolo di resistenza. Al coro di "Siamo tutte Mahsa Amini" oltre 200 persone, soprattutto donne, hanno preso parte ad un sit-in la sera del 27 settembre, in piazza De Ferrari a Genova. Alcune si sono tagliate i capelli in segno di protesta e solidarietà ai manifestanti che in Iran si stanno scontrando con le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La comunità iraniana e i genovesi hanno manifestano assieme contro la repressione in corso in Iran, in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ragazza 22enne curda iraniana probabilmente uccisa dalla polizia morale dopo essere stata arrestata per un ciuffo che le usciva dallo hijab, il velo imposto dal regime islamico iraniano.

Le immagini del video sono di Maria Grazia Benvenuto