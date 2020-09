Sposa in dolce attesa: consigli per un look che la valorizzi

Il matrimonio è già di per se un evento incredibile ed emozionante, quando a questo poi si affianca anche l’imminente nascita di un bebè allora tutto si amplifica, si quadruplica. Cosa c’è di più dolce, romantico e tenero di una sposa in dolce attesa, delle sue forme rotonde avvolte dal una nuvola bianca?

Si dice che la donna durante la gravidanza sia più bella, quindi care spose state tranquille, nel giorno delle vostre nozze vi basteranno pochi gioielli, il trucco giusto e l’acconciatura giusta che vi incornici il viso per farvi risplendere di una luce meravigliosa.

Ma spesso la scelta dell’abito da sposa può sembrare complicata proprio perchè dolce attesa; ecco allora qualche piccolo consiglio e alcune semplici accortezze da adottare per scegliere l’abito più adatto alle future mamme di bianco vestite.

Lo stile

Sicuramente da sempre uno stile che aggrazia e addolcisce le forme delle donne incinte sono gli abiti da sposa stile impero che si aggiudicano il primo posto. Il taglio sotto il seno, peculiarità propria di questo stile, permette alla gonna di scendere morbida sul ventre, accarezzando e vestendo la rotondità della pancia. A questo magari può essere abbinato uno scollo un po’ più profondo sul seno, sempre che non si abbia un seno troppo procace rischiando di essere eccessivamente volgare. Un’altra soluzione è una scollatura morbida che lasci scoperte le spalle.

I tessuti

I tessuti devono essere il più possibile morbidi e setosi con una consistenza impalpabile e tagli scivolati che avvolgono la figura in modo armonioso, sottolineandone le forme rese generose dalla gravidanza.Tessuti perfetti sono lo chiffon, l’organza o il tulle. Da evitare invece sono i tessuti che creano volumi troppo ingombranti o vaporosi. Il bianco in tutte le sue nuance è il colore più indicato per le spose che vogliono attenersi alla tradizione e alla purezza che questi tessuti emanano. Le delicate tonalità del cipria sono altrettanto indicate anche se impreziosite da ricami in rilievo e sfavillanti applicazioni .

Gli Accessori

I tagli sotto il seno e le cinture in vita aiutano a dare risalto alla pancia, mettendola al centro del vostro look. Potete sbizzarrirvi nella scelta della cintura tra un’ampia gamma di varianti, a seconda dei vostri gusti: finemente impreziosita da ricami in glitter e perline o avvolta da nastri in vaporoso chiffon che richiamano i tessuti dell’abito.

Sconsigliati per silouette e comodità sono gli abiti a sirena; provate ad immaginare il bel pancione compresso e strizzato in un bustino lungo che vi cinge fino alla vita bassa. Inoltre, la vostra figura di spose-mamma non sarà valorizzata, al contrario darete l’effetto di un salsicciotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se le linee pulite e le forme scivolate saranno la componente principale del vostro outfit nuziale, quello che dovete fare è puntare sugli accessori: i sandali gioiello possono essere un tocco di grande eleganza che nel vostro look non può mancare, e non è detto che debbano essere tacchi vertiginosi; un fermaglio prezioso tra i capelli raccolti; un paio di orecchini a cascata che segnano il profilo del vostro viso.