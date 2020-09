Sposa d'inverno, ecco le idee per un abito da regina delle nevi

La bella stagione è senza dubbio il periodo preferito per i matrimoni, ma come non rimanere incantati dal fascino romantico dell’inverno?

Negli ultimi anni, sposarsi nei mesi più freddi è diventato un nuovo trend; mentre un tempo ripiegare all’inverno era dettato più da necessità particolari, oggi la scelta di organizzare la cerimonia delle nozze nella magica atmosfera invernale è ormai sinonimo di originalità e creatività. Quanto è suggestiva l’idea di un matrimonio durante le festività natalizie con l’eleganza di un white wedding nei puri toni del bianco, con le magiche luci del Natale? Immaginate la bellezza di una cerimonia calda, accogliente, giocata sui colori dell’autunno, del rosso e dell’oro.

Per qualsiasi stagione, quindi, c’è il vestito da sposa che si è sempre voluto; anche per i matrimoni in inverno, resta comunque ferma questa necessità: trovare l’abito da sposa più adatto, quasi ad evocare una regina delle nevi.

Consigli per l’abito perfetto per un matrimonio in inverno

Forse non ci avevate mai pensato, ma mentre le spose estive devono spesso rinunciare ad alcuni modelli molto elaborati e voluminosi proprio a causa del caldo che la bella stagione porta con sé, le spose “delle nevi” possono optare per qualsiasi tipo di modello e inoltre, potranno divertirsi a giocare con accessori preziosi per far fronte al clima più rigido con un’eleganza che regalerà emozionanti brividi.

Il ricevimento invernale, infatti, si tiene sempre in luoghi al chiuso, ben caldi e accoglienti: questo permette di avere una scelta pressoché infinita di abiti da sposa. Non per forza maniche lunghe e tessuti corposi, quindi: ogni sposina potrà liberare la sua fantasia e scegliere l’abito che più le piace, principesco, a sirena, scivolato.

Il consiglio per la sposa è la scelta di stoffe più indicate per affrontare il freddo di stagione, come il raso e il taffetà, che sovrapposti all’etereo chiffon e al vaporoso tulle, creano nuovi movimenti sontuosi, perfetti per far risplendere la silhouette in un caldo gioco di forme che incanteranno lo sposo.

La manica lunga non è nella lista dei must have per la sposa invernale. Nonostante questo, senza dubbio le maniche contribuiscono ad arricchire di eleganza e un’affascinante aura di regalità. Non a caso sono diventate una vera tendenza negli ultimi tempi. Ma per chi desidera invece un sensuale effetto vedo-non vedo, consigliamo invece le incantevoli maniche tattoo, con pizzi magistralmente decorati e impreziositi di strass e piccoli punti luce.

D’altra parte, molte spose preferiscono non coprire spalle, e mostrarle anzi con disinvoltura in splendide scollature. In questo caso, meglio allora giocare con accessori e dettagli, completando il look da matrimonio con mantelle, cappotti, pellicce e stole.

Gli accessori

Coprirsi non vuol dire nascondere e questa è la regola fondamentale da tenere a mente nella scelta dei giusti accessori per l’abito da sposa invernale. Piuttosto, come abbiamo detto, la scelta di una mantella o un bolerino ci aiutano a completare il look, per un effetto finale molto galante e di classe.

Avvolgersi nel caldissimo cashmere di coprispalle o scialli per coprire le scollature durante la cerimonia, o ancora puntare a un manicotto di pelliccia.

Ma anche le meravigliose mantelle, specie quelle con strascico e cappuccio, risultano incantevoli, e con il loro sinuoso svolazzare immortalano il grande evento in scenografiche pose da principessa del passato.

E cosa dire poi dei guanti? Raffinati e regali, sono l’accessorio originale che può davvero cambiare tutto il look da sposa. Lunghi o più corti, i guanti di addicono alla perfezione alla stagione invernale: un tocco chic aggiuntivo che accentuano l’allure principesco.