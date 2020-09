Matrimonio in barca: idee, abiti, bomboniere e partecipazioni

Pensate al mare, pensate al suo orizzonte infinito, i tramonti mozzafiato e le dolci onde cullanti. E poi pensate a voi vestite di bianco, a brindare con il vostro lui e tutti gli invitati su una barca. Festeggiare un matrimonio su una barca ha dell'incredibile: gli sposi e gli invitati hanno la possibilità di vivere pienamente la vita di bordo, sentire sulla propria pelle atmosfere particolari, scoprire angoli inaspettati, fare i conti con una realtà letta solo sulle pagine dei libri o vista nei film.

Il matrimonio in barca è perfetto per gli amanti del mare: le nozze festeggiate in questo modo sono davvero uniche e speciali, per cui ogni dettaglio dovrà essere curato al meglio. Promettersi amore eterno tra le onde è un sogno realizzabile: se desiderate coronare la vostra storia d’amore cullati dalle onde del mare, potete organizzare un matrimonio in barca o su una nave.

Le nozze in barca potranno svolgersi solo in piena estate, affidandosi anche a professionisti del settore e, comunque, scegliendo imbarcazioni che permettano agevolmente lo svolgimento della cerimonia anche all’interno. Già da alcuni anni è possibile organizzare tutto il matrimonio o anche solo il ricevimento su navi da crociera o su barche appositamente allestite, ma anche su imbarcazioni, motonavi o velieri, dotati di tutti i comfort.

Per un matrimonio in barca perfetto potrete anche ispirarvi al navy, il tema nautico perfetto per chi si sposa in estate. Tantissime sono le idee per le decorazioni adatte ad un matrimonio in barca: queste potranno essere in tema marino e saranno perfette anche per allestire i tavoli.

Per quanto riguarda i colori prescelti per le decorazioni, sono da preferire quelli che ricordano ovviamente il mare: l’azzurro, il blu o il turchese. Elementi decorativi che non potranno mancare in un matrimonio in barca sono sicuramente le ancore: queste potranno andare a ornare non solo i segnaposto, ma anche i sacchetti porta confetti, la wedding cake e le partecipazioni. E poi, via libera anche a barchette decorative e a bottiglie con messaggi all’interno, che potrebbero dar vita a simpatiche bomboniere per le nozze.

Per quanto riguarda l’abito da sposa, preferite un abito bianco oppure decorate l’abito del sì con dei nastri blu. Per il bouquet, invece, preferite dei fiori bianchi, eleganti e raffinati. Anche la barca che avete scelto potrà essere abbellita con fiori bianchissimi, mentre il menù potrà essere a base di pesce freschissimo e frutta.

Gli invitati alle nozze in barca dovranno essere relativamente pochi, ma per quanto riguarda il ricevimento, questo potrà essere identico ad un qualsiasi altro matrimonio.

Un'idea molto carina e diversa, infine, è quella di scegliere le bomboniere a tema veliero. Ad esempio possiamo proporre una maglietta con il logo della barca, personalizzata con il nome degli sposi e la data di matrimonio oppure un portachiavi a forma di bussola.