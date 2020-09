Matrimonio low cost? Sì, lo voglio! Ecco tutte le idee per organizzarlo

E’ stato un anno difficile per tutti e molte coppie si sono ritrovate a dover far i conti con la necessità di dover rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza da covid-19, o ancora peggio a dover rivedere tutta l’organizzazione ma soprattutto il budget dedicato.

Ma come rivedere tutto se i nostri fondi si sono drasticamente ridotti? Abbiamo provato a suggerirvi alcune idee per un matrimonio low cost senza dover necessariamente rinunciare al tocco glamour. Di certo questo vi richiederà un po’ di impegno in più e non potrete affidarvi ai sapienti consigli di un wedding planner, ma con attenzione e rubando idee qui e lì il risultato non sarà da meno.

Partiamo dalla cosa che incide di più nei costi di un matrimonio: la lista degli invitati. Sicuramente con un budget limitato dovrete stringere al massimo la cerchia di persone care che volete alle vostre nozze; partite dai parenti, che certo non possono non esserci e poi passate alla lista degli amici. Mettete un numero massimo oltre cui non sforare e aiutatevi cercando di bilanciare tra ospiti dello sposo, della sposa e amici comuni. E poi si sa, un matrimonio intimo non è meno divertente di uno over people, anzi saremo così certi di goderci appieno quel giorno così speciale con partenti e amici.

Abito da sposa

L’abito da sposa non necessariamente deve essere un salasso per il vostro portafoglio. Ci sono moltissimi outlet dell’abito da sposa sparsi in giro per l’Italia, dove potrete trovare abiti delle passate collezioni moda ribassati oltre il 50%. O ancora, se siete amanti del vintage, perché non provare a cercare il vostro abito in uno dei tanti negozi e mercatini dell’usato e dargli una seconda vita personalizzando con accessori e dettagli tutti vostri.

Partecipazioni di nozze

Le partecipazioni di nozze fai da te sono un altro metodo per limare sul budget. Se siete amanti del decupage e dei lavori artisti manuali potrete realizzare voi home made in casa, ma se non avete tutto questo tempo da dedicare alla cosa la tecnologia vi verrà in aiuto e potrete optare un invito di nozze via mail: facile, veloce e a costo zero, online se ne trovano davvero di carini.

Bomboniere

Anche le bomboniere potranno essere dei piccoli regali realizzati con amore dalle vostre mani: un piccolo sacchetto di confetti legati ad un sacchettino con della lavanda dentro oppure la vostra tisana preferita, o ancora un cartoncino con stampata su una breve poesia d’amore.

Ricevimento

Chi lo ha detto che un bel ricevimento di nozze deve contare un numero di portate infinite per il pranzo o la cena di ricevimento? Se volete risparmiare una soluzione è il buffet con i tavoli d’appoggio, non avendo da servire ai tavoli il catering costerà molto meno perché serviranno la metà dei camerieri, inoltre anche le preparazioni da servire saranno meno estemporanee e quindi richiederanno tempi di preparazione meno frenetici. Siete una coppia originale, la vostra location è in campagna o comunque all’aperto e vi piace l’ambientazione country? Allora potete optare per un pranzo pic nic, con una maxi grigliata; il risultato sarà carino e super glamour.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sa che spesso una voce che incide tantissimo sul budget delle nozze sono foto e video ricordo della giornata. Una soluzione carina e divertente sarà quella di acquistare delle polaroid e distribuirle ai vostri ospiti, magari amici e parenti più avvezzi a questo tipo di cose, che potranno immortalare i momenti più belli di quel giorno e con grande spontaneità.