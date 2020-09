Sicilian style, per nozze super colorate e che sanno di zagara e di limoni

La moda e le passerelle degli ultimi anni ci hanno aiutato con le ispirazioni per i nostri matrimoni; ultimamente il folk e le caratterizzazioni di tipo regionale vanno tanto di moda, basti pensare a riguardo a stilisti come Dolce & Gabbana che delle loro origini siciliane ne hanno fatto il mood delle ultime collezioni e da allora sono tutti impazziti per il Sicilian Style.

Non a caso ormai, sono sempre di più le coppie che decidono di convolare a giuste nozze sull’Isola del Mediterraneo o magari decidono di organizzare le loro nozze declinando il tema, tra zagare, carretti e colori made in Sicily.

Vediamo allora come organizzare le nostre nozze con questo preciso stile a suon di tamburelli e con limoni ovunque, ricordandovi che le parole d’ordine saranno colore e opulenza!

Location

Partiamo dalla scelta della location che ospiterà il vostro matrimonio “siculo”; sicuramente se non siete siciliano o comunque non riuscite ad organizzare in matrimonio in trasferta sull’isola, il consiglio è quello di scegliere un’ambientazione che la richiami. Quindi che sia una cascina, il baglio di una campagna, un giardino in fiore, in ogni caso per una riuscita al top scegliete un luogo all’aperto; sarà dunque un matrimonio indicato per la primavera inoltrata o meglio ancora per l’estate.

Se voletre ricreare l’atmosfera giusta della festa di paese optate per lunghe tavolate dove far accomodare i vostri ospiti, magari in legno nudo. La corte può essere abbellita con file di piccole lampadine che segnano l’area di punto a punto disegnando una rete o che magari si avvolgono intorno agli alberi. Volete l’effetto wow e stupire i vostri ospiti? Provate a noleggiare le classiche luminarie delle feste patronali o che si utilizzano sotto Natale, il risultato sarà da urlo!

L’allestimento dei tavoli

La tavola dovrà essere “nuda e cruda” come dicevamo prima, oppure con delle tovagliette in pizzo ricamato o ancora meglio lavorate all’uncinetto; il servizio di piatti utilizzato potrà essere bianco e semplice o iper colorato e con un sottopiatto che richiami le ceramiche siciliane i loro disegni con ramage e paladini, pesci e frutta, insomma maioliche a tutto spiano!

Ma il vero protagonista sarà il centrotavola ricco e opulento, magari con limoni e fiori di zagara o ancora con alloro, spighe e fichi d’india. L’idea vincente potrebbe essere quella di farlo realizzare dla vostro fiorista all’interno di una coffa, il classico paniere di paglia delle campagne siciliane, o ancora più d’effetto utilizzando delle teste di moro in ceramica come supporto.

Segnate il posto di ogni commensale con un piccolo carretto in legno (se ne trovano di minuscoli come partachiavi) o con un vasetto micro di marmellata agli agrumi che varrà anche da cadeau de mariage per i vostri ospiti.

I fiori

Lo abbiamo già detto, sbizzarritevi con limoni, zagara e tutti fiori (chiaramente stagionali) che vi ricordano per profumi e colori la Sicilia. Il mix and match frutta e fiori potrebbe essere un’idea originale per caratterizzare i vostri addobbi floreali, inoltre ci sono elementi come le pale di fico d’india e le spighe di grano che possono essere nuovi, originali e fortemente caratterizzanti.

Il menu

Beh, chi più ne ha più ne metta; la cucina siciliana offre così tanti sapori che c’è davvero l’imbarazzo della scelta per organizzare il perfetto menu di nozze in base alle esigenze del vostro matrimonio, sia che si tratti di un servizio al tavolo che a buffet. Un’idea può essere quella di organizzare tante piccole isole del gusto che ricordino le bancarelle delle feste di paese, ognuna con un prodotto, dai salumi ai formaggi, il pesce crudo, i crostacei, il polpo, i coppi fritti e i cannoli.

A tavola poi potranno essere serviti, tortini di pasta alla norma, involtini di pesce spada, caponata e perché no, potrete decidere di optare per una mega grigliata che incanti i vostri ospiti. Il dolce? In un matrimonio sicilian style che si rispetti la wedding cake dovrà essere necessariamente una cassata che sarà il tripudio finale dell’opulenza; potrete pensare anche ad un carrettino dei gelati con gusti come limone, mandarino, pistacchio e mandorla.

L’intrattenimento

Tamburelli, marranzani e musica popolare dovranno essere i protagonisti della serata, almeno fino a fine cena quando poi un dj set potrà prendere la scena e trasformare la serata in una notte danzante. Intanto deliziate i vostri ospiti con serenate e pezzi della tradizione popolare che mettono anche molta allegria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Concludete il tutto con un mini spettacolo pirotecnico e il risultato è garantito, le vostre nozze resteranno impresse nella mente di tutti per anni.