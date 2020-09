Come scegliere l'abito da sposa in base alla forma del tuo corpo

La scelta dell’abito da sposa è per ogni donna un momento molto importante. Quel giorno il vostro stato d’animo si troverà ad affrontare un mix di adrenalina, incertezza ed emozione mai provata. Accompagnate dalla mamma, dalla sorella e dalle amiche del cuore non sarà infatti facile per voi trattenere le lacrime.

Nel mondo dei bridal dress potete trovarvi davanti ad una miriade di linee e stili differenti. Per questo motivo non è sempre facile trovare l’abito che più vi valorizza. Dunque, il consiglio da seguire prima di recarsi in atelier è quello di essere consapevoli della propria silhouette e quindi del modello che più si adatta ad essa. Tale consapevolezza della forma del corpo è di fondamentale importanza per la scelta del vostro abito bianco.

Ad ogni siloutte il suo abito

Fisico triangolare

Spalle larghe e fianchi stretti sono le caratteristiche della donna con il corpo a triangolo invertito. Se hai questo tipo di fisico è consigliabile evidenziare il punto vita, per esempio con un taglio a sirena oppure osando con un abito da sposa corto in modo da spostare l’attenzione sulle gambe. Via libera anche a gonne importanti come quelle degli abiti da principessa, mentre è da evitare lo stile impero. Uno scollo all'americana sarà il tuo miglior alleato per minimizzare l’eccessiva larghezza delle spalle.

Fisico rettangolare

Se la tua vita ha la stessa larghezza delle spalle e dei fianchi, per cui non particolarmente evidente, ti potrai orientare verso abiti a sirena o un taglio sia scivolato che redingote con la gonna più ampia e vaporosa. Meglio evitare gli abiti a sottoveste. In questo caso, la scollatura che invece ti consigliamo è quella a barchetta.

Fisico a clessidra

Se le tue spalle e i tuoi fianchi hanno approssimativamente la stessa misura e la vita è stretta, allora hai il cosiddetto fisico a forma di clessidra. Saranno perfetti quindi modelli avvolgenti con code a sirena, che valorizzeranno il punto vita, mettendo in evidenza allo stesso modo le giuste proporzioni. Ti donerà anche con un abito a sottoveste, ovvero un abito da sposa semplice eppure elegante allo stesso tempo, o anche con un vestito dal taglio scivolato.

Anche se il tuo corpo ti permette di indossare qualsiasi linea, ti sconsigliamo lo stile impero perché occulterebbe quello che è il tuo punto di forza, ovvero l’equilibrio perfetto delle vostre proporzioni. Anche qui se possedete un bel décolleté, lo potrai mettere in risalto con uno scollo a cuore, altrimenti se propendi per un seno più minuto, allora opta per la soluzione monospalla.

Fisico ovale

Se possiedi un fisico ovale, avrai le spalle tonde e più volume nella parte centrale del corpo. Per vestirti al meglio, dovrai sviare lo sguardo dal punto vita e spostare l'attenzione verso altri punti, come il seno o le spalle. In questo caso, l’ideale sarebbe indossare un abito da sposa stile impero in modo da evidenziare il seno e slanciare la figura, ma è possibile optare anche per un abito dal taglio scivolato con una gonna svasata ad A oppure per un abito stile principessa con la gonna più ampia, così da mettere in evidenza il busto. Meglio evitare, invece, lo stile sottoveste. Se poi avete un bel decolletè, lo scollo a V sarà la vostra arma vincente.