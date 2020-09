Matrimonio, come intrattenere gli ospiti: idee per feste pop, disco o folk

ll vostro matrimonio è, tra le altre cose, una festa. E ogni festa, per essere tale, deve essere divertente. La cerimonia, che sia civile o religiosa, sarà un momento solenne, a cui è giusto che segua una celebrazione allegra e festosa, con gli amici e i parenti che avete deciso di avere accanto in questo giorno speciale!

Chi lo ha detto che un matrimonio debba essere noioso e triste? Ogni matrimonio può rivelarsi una vera e propria festa a seconda delle attitudini degli sposi e di come vogliono organizzare l’intrattenimento durante la giornata.

Vi suggeriamo allora alcune idee per l’intrattenimento da prevedere per le proprie nozze.

Il classico dei classici

Siete una coppia di sposi a cui piace andare sul sicuro e piacciono i grandi classici? Allora sicuramente una band jazz farà al caso vostro. Durante il buffet e la cena il complesso potrà suonare e accompagnare la cena sulle note di grandi classici della musica jazz o magari colonne sonore dei vostri film preferiti; se la band ha anche un/a cantante la serata potrà movimentarsi a fine cena con una serie di pezzi ballabili, magari anche gli sposi potranno aprire le danze con il loro primo ballo.

Questo tipo di intrattenimento può declinarsi anche prima della festa, durante la cerimonia con un sottofondo di archi durante il rito, che sia civile o religiosa.

Pop è bello

Siete una coppia giovane o amanti della musica pop? Per il vostro ricevimento andrà benissimo una cover band, che riproponga tutti i pezzi più e meno attuali della discografia pop degli ultimi 30 anni. Il successo è assicurato, a quale invitato non piacerebbe canticchiare un pezzo famoso o muoversi su una delle più belle ballate di Ed Sheeran? State organizzando un matrimonio easy e very chip? Allora questo tipo di intrattenimento sarà perfetto perché potrete farvi preparare da un esperto una lunghissima playlist da collegare all’impianto di diffusione e far passare per tutta la serata.

A tutta disco

Se vi piace scecherare i fianchi e avete un gruppo di amici a cui piace parecchio ballare? La soluzione per voi è un DJ set per tutta la durata dell’evento. Il dj potrà passare una musica pop e più soft durante l’aperitivo e il rinfresco per poi scatenarsi a mixare e trasformare il post cena in una vera e propria serata danzante per ballare tutte le hit del momento. In questo caso il consiglio è di prevedere anche un angolo open bar per i vostri ospiti.

Folk e tradizione

Questa tipologia di intrattenimento sta prendendo sempre più piede e contrariamente a quanto si pensi non è affatto trash e obsoleta, anzi! E’ perfetta per un matrimonio in stile country o sagra di paese, con tavoloni allestiti e bancarelle per gli assaggi. Una cosa è certa, il gruppo che allieterà la serata con serenate, musica tradizionale e folk, dovrà essere davvero bravo e coinvolgente per evitare che si sconfini nel demodè. Dovranno alternare pezzi popolari d’amore a momenti di tammuriniate e tarantelle, e perché no, potrebbe essere carino coinvolgere per l’occasione anche qualche ballerino che intrattenga i nostri ospiti.

Lo spettacolo nello spettacolo

Infine, se siete amanti del genere Circle du Soleil, allora trampolieri, ballerini, e giocolieri fanno al caso vostro. L’idea è quella di un ricevimento all’aperto, magari con uno spazio abbastanza ampio dove allestire un’area per un lo spettacolo. Il momento clou della serata potrebbe concludersi con un gioco pirotecnico