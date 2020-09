Matrimonio, idee di foto originali per l'album di nozze

Oltre alle classiche foto matrimonio che immortalano i momenti salienti della giornata più bella della vostra vita. Accanto agli scatti tipici delle nozze, come l’arrivo della sposa, lo scambio delle fedi, l’uscita dalla chiesa o dal municipio, il lancio del bouquet e il taglio della torta, ci sono altre foto di matrimonio più originali che stanno letteralmente riempiendo gli album di nozze degli sposi di oggi.

L’album di nozze conserverà i più bei ricordi del vostro gran giorno, ma tra foto di rito con i parenti e allegri scatti di gruppo, ma c’è anche spazio per un pizzico di novità. Quali sono le fotografie più originali di coppia che non devono mancare?

Festa all togheter

Dopo la cerimonia anche i due neo sposi si saranno lasciati alle spalle tutta la tensione e lo stress accumulati e potranno finalmente festeggiare a dovere insieme agli amici. In quegli attimi l’occhio del fotografo dovrà essere attento più che mai per immortalare la coppia nel momento inaspettato. Non perdetevi l’opportunità di vivacizzare il vostro album di nozze con qualche scatto rubato: le vostre buffe espressioni vi faranno sorridere anche a distanza di anni.

Felici e rubati

Cosa c’è di più bello della spontaneità di una risata? E in una giornata di festa e celebrazioni come il vostro matrimonio, di sorrisi ce ne saranno davvero tanti! Il vostro album sarà già ricco di fotografie in posa, e allora perché non completarlo con uno scatto sincero che vi vede ridere di gusto? Magari subito dopo il termine della cerimonia, con ancora il bouquet di fiori tra le mani e sotto una candida pioggia di chicchi di riso.

Location catalizzante

Avete scelto una location insolita? Ottimo pretesto per delle fotografie davvero sensazionali! Se avete scelto di celebrare il vostro amore in un luogo appartato che vi offra anche vedute panoramiche mozzafiato, questo diventerà lo scenario perfetto per degli scatti con sfondi paesaggistici che si faranno ricordare. Lasciatevi coinvolgere dalla natura intorno a voi e non preoccupatevi dell’obbiettivo del fotografo: sarà compito suo immortalarvi nel momento più opportuno.

Il look

Se per il giorno del vostro matrimonio avete deciso di stupire tutti quanti con dei look estremamente originali, il reportage fotografico non potrà che essere altrettanto! Prima di raggiungere gli invitati al ricevimento soffermatevi con il fotografo in un’ambientazione suggestiva e lasciate che colga i dettagli più stravaganti del vostro abito da sposa colorato e i particolari alternativi dell’outfit dello sposo. In questi scatti non si vedranno i vostri volti, rappresenteranno solo un ritratto della vostra estrosa personalità espressa attraverso il look.

La foto della foto

Il fotografo che immortala la vostra amica mentre vi fotografa con il suo cellulare: un intricato gioco di parole? Sembrerebbe di sì, in realtà è solo il risultato di uno scatto inconsueto ed esclusivo. Questo tipo di “foto nella foto” crea sempre un leggero effetto sorpresa. Osservandola pare che il fotografo si sia intrufolato di nascosto all’interno della scena e che con il suo sguardo attento abbia saputo cogliere l’attimo fuggente con un rapido click.

Il “trash the dress” del dopo matrimonio

Questa è la novità assoluta tra tutte le idee alternative di foto matrimonio che potete realizzare: si tratta del “trash the dress”, ovvero il “rovina il vestito”. Vi sembrerà assurdo ma gli scatti stravaganti in materia si sprecano: sposi immersi nell’acqua, sporchi di fango, che si lanciano tempera colorata addosso oppure che affondano nella neve, per i matrimoni invernali con i loro abiti di nozze.

Il “backstage” dei preparativi degli sposi

Una foto davvero imperdibile è quella del “backstage” dei preparativi degli sposi: solitamente è la sposa che riceve più attenzioni in questo senso, ma non mancano anche gli scatti dedicati allo sposo. Spesso questo tipo di foto viene sviluppata anche in bianco e nero.