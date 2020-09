Matrimonio, 6 idee per rendere originali le partecipazioni di nozze

Uno degli step fondamentali nello scadenzario dei futuri sposi è quello di annunciare il matrimonio a parenti ed amici preparando gli inviti di nozze, scegliendo tra le partecipazioni tradizionali e gli annunci di matrimonio più moderni, da consegnare a mano, per posta o addirittura via whatsapp.

Sicuramente più passa il tempo, più le classiche partecipazione in busta e cartoncino, pur essendo molto belle e personali, diventano obsolete; ciò è anche legato molto spesso alla necessità che diventino smart (sopratutto in tempi di coronavirus), come una mail animata o un video da inviare ad amici e parenti lontani e che vogliamo invitare e coinvolgere nel nostro giorno più bello.

In molti casi per fare identificare lo stile di un matrimonio basta semplicemente un tocco di colore, quello che avrete scelto come guida del vostro ricevimento.

Ma se per il vostro matrimonio avete optato per qualcosa di più insolito e stravagante ecco allora alcune idee di partecipazioni UNCONVENTIONAL perfette per le spose che cercano qualcosa di unico che stupirà i suoi ospiti già dal primo sguardo.

Invito segnalibro

Partiamo con la meno strong di tutte; il segnalibro, che può essere un’ottima soluzione per donare ai vostri ospiti una partecipazione creativa e semplice nella sua presentazione, un qualcosa che rimanga. Da un lato il segnalibro può riportare i classici dati dell’invito di nozze, dall’altro magari tante frasi diversi gradite ai futuri sposi, magari tratte da famosi romanzi d’amore.

Origami o puzzle

Idea che arriva dal lontano Oriente e per gli amanti delle cose da “fare”. Perché non regalare ai nostri invitati un piccolo kit che contiene il vostro invito di nozze, ma tutto da scoprire e comporre; sarà poi un oggetto carino da custodire e che gli ricorderà sempre di voi. Un consiglio? Non tutti sono bravi a mettere insieme i pezzi, quindi una foto che riporti la composizione finale aiuterà nella costruzione e mal che vada darà le info per giorno, luogo e orario dell’evento.

Passaporto

Siete dei grandi amanti dei viaggi? Allora le partecipazioni passaporto è quello che fa per voi! Creerete dei facsimile magari del colore linea scelto per il vostro matrimonio e al loro interno inserirete tutte le informazioni utili per i vostri invitati.

Message in the bottle

Se il vostro matrimonio invece vuole assumere uno stile più marino perché non fate recapitare una bottiglietta ai vostri ospiti che custodirà al suo interno la vostra partecipazione? Personalizzatela con della fine sabbia bianca o qualche conchiglia.

Cookies

Vi piace cucinare e muovervi tra pentole e fornelli? Allora potreste realizzare dei biscotti/invito in marzapane e glassa di zucchero, magari da confezionare con nastri e merletti. Ma attenzione, consigliamo questo invito solo a chi celebra le nozze in autunno/inverno, i mesi primaverili ed estivi poco si addicono a questo “biglietto di nozze”, il rischio è che si sciolga in fretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video clip

Inizia a prendere piede ultimamente ed è una tipologia di invito digitale che vi permetterà di esprimere tutta la vostra creatività. Potrete realizzarlo in maniera autonoma o magari facendovi supportare da chi realizzerà foto e riprese nel giorno delle vostre nozze. L’idea simpatica è quella di spoilerare il tema delle nozze agli invitati, coinvolgendoli anzitempo nel mood del matrimonio.