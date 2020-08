Matrimonio: perché indossare qualcosa di blu, di prestato e di vecchio? Ecco le origini della tradizione

“Something old, something new. Something borrowed, something blue. And a silver sixpence in your shoe.” Così dicono gli inglesi, infatti questa antica tradizione nacque durante l’epoca vittoriana ed è entrata a far parte delle tradizioni di molti paesi, compresa la nostra in l’Italia. Il “qualcosa di…” non può essere chiamato superstizione, ma è piuttosto il rispetto di un’antica tradizione che accompagna i futuri sposi da decine e decine di anni.

Vediamo allora nel dettaglio il perché e le origini

Qualcosa di blu

Questa usanza nasce nell’antico Israele, dove le spose indossavano una banda blu a simboleggiare la purezza, l’amore e fedeltà. Oggi, la pratica si è limitata ad indossare qualcosa di blu, ma significa ancora fedeltà ed amore duraturo. Ci sono molti modi per integrare il colore blu il giorno del matrimonio. Potrebbe essere, ad esempio, il tema “Blu”, è una bell’occasione per le spose che amano questo colore, così prendono il colore blu come uno dei colori delle nozze. Altre idee potrebbero essere:

Confetti blu

Una giarrettiera blu (la più tradizionale tra tutte)

Cucire un fiocchetto blu sul vestito

Nastri blu o fiori blu nel bouquet della sposa

Utilizzare scarpe blu

Indossare uno zaffiro, opale, o gioielli colore acqua marina

Indossare un diadema con pietre blu

Intimo Blu

Un mazzo di fiori blu

Qualcosa di prestato

Rappresenta la convinzione che la felicità può essere attratta utilizzando qualcosa preso in prestito da qualcuno che è felicemente sposato. Oggi, è un simbolo d’amicizia da parte della persona che presta l’obbietto. L’articolo prestato può essere qualcosa di rilevante o rappresentativo per la persona che presta. L’oggetto in prestito deve essere restituito al proprietario, una nota di ringraziamento è sempre apprezzata e appropriata quando l’elemento preso in prestito viene restituito. Alcune idee:

Una collana, orecchini, bracciale

Ornamenti per capelli

Gioielli in prestito

Qualcosa di vecchio

Simboleggia che i legami familiari e quello con gli amici non si rompono, ma solo si trasformano per adattarsi ad una nuova vita comune. Il legame con il passato che è lasciato alle spalle. L’idea è di ottenere un accessorio che sia stato usato da qualcuno felice in famiglia, un oggetto d’eredità, o un pezzo sentimentale che rappresenta il passato della sposa. Può essere un gioiello di famiglia o di un elemento come il velo della sposa, che per tradizione familiare viene trasmesso da madre a figlia. Se l’oggetto vecchio è stato anche prestato per l’occasione, svolgerà un duplice ruolo all’interno della tradizione. Oppure: