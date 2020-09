Matrimonio vegan: il menù perfetto per i vostri ospiti

Quanti vegetariani e vegani ci sono in Italia che nella preparazione del proprio sposalizio, si chiedono come possono unire i loro principi morali ed etici con le necessità di tutti i partecipanti al matrimonio? O magari sanno di avere ospiti al loro ricevimento che non mangiano né carne né pesce e ci tengono ad andare incontro alle esigenze degli invitati?

Una volta chiusa la lista di questi ultimi infatti, bisogna pensare al menù quindi tenendo presente che parte dei vostri ospiti potranno necessitare di piatti speciali. L’ideale, dunque, sarebbe includere nel menù e nel cocktail di benvenuto piatti adatti, a base di verdure o comunque con alimenti alternativi alla carne. Se sono o siete vegani, invece, bisognerà rinunciare anche alle uova, al latte, al burro, ai formaggi.

Il matrimonio vegetariano è una tendenza che si sta diffondendo sempre più anche in Italia; sono numerosi gli sposi vegetariani e vegani, ma anche gli invitati, che non intendono rinunciare al loro stile alimentare, tanto più nel gran giorno del ricevimento.

Questo molto spesso può essere un vero e proprio problema da risolvere; se siete vegetariani o vegani e non avete intenzione di servire carne e pesce al vostro matrimonio o intendete servirne parzialmente, bisognerà trovare delle soluzioni per realizzare un menu completamente “green”, che lascerà estremamente soddisfatti sposi e ospiti, senza far sentire loro la mancanza delle proteine animali.

Chi ha detto che delle nozze vegetariane non possano essere eleganti e chic come tutte le altre? Basterà semplicemente dare la giusta attenzione ad alcuni importanti dettagli e la mancanza di carne e pesce passerà assolutamente inosservata, anzi, il risultato sarà molto più originale e sorprenderà tutti i vostri invitati.

Realizzare un matrimonio vegetariano con un menu ricco e saporito non è poi così difficile: la scelta degli ingredienti da utilizzare infatti è molto più vasta di quanto possa pensare un carnivoro, ed offre davvero infinite possibilità di combinazioni gustose, e soprattutto sane e genuine.

A seconda che il regime alimentare sia vegano o vegetariano, il menu del matrimonio dovrà puntare principalmente sugli antipasti, sui primi piatti e sui dolci, declinabili in mille ricette diverse e tutte gustose, senza tralasciare ovviamente la seconda portata, ma attribuendole un po’ meno importanza, d’altronde, come si dice, il bello si vede dall’inizio.

Ecco due esempi di menu, uno vegano e uno vegetariano da poter proprorre per le nozze:

Menu Vegano

Bocconcini di tofu saltati con soia e verdure

Maltagliati di farina integrale con zucca, lime e timo

Pepite di seitan croccante con insalatina tiepida e pomodorini confit

Sorbetto al mango con granella di pistacchio e glassa al miele

Menu Vegetariano

Insalata con formaggio blu, pinoli tostati

Strudel di spinaci e ricotta

Risotto con zafferano e asparagi

Medaglioni di melanzane con coulisse al mascarpone al basilico

Crostatina alle fragole e gelato allo zenzero