Matrimonio, regalo testimoni di nozze: come sceglierlo per lui e per lei

I testimoni di nozze sono le persone scelte per essere al vostro fianco durante la promessa più importante della vostra vita.

Il galateo suggerisce, per fare la scelta migliore, di tenere in considerazione anche un aspetto fondamentale, ossia il fatto che da essi ci si aspettano regali di nozze importanti. Pertanto, prima di chiedere a qualcuno di ricoprire tale ruolo, la tradizione dice che sarebbe meglio assicurarsi che sia una cosa altrettanto gradita per non creare problemi.

Ma in realtà quando scegliamo i nostri testimoni l’aspetto più importante da considerare è il nostro legame con loro e il ruolo stesso che vogliamo affidargli durante il nostro giorno più bello. Un buon testimone infatti deve: custodire le fedi nuziali; in caso di rito religioso, consegnare l’offerta al sacerdote alla fine della cerimonia; essere sempre pronto ad aiutare gli sposi durante i preparativi ma anche nel corso di cerimonia e ricevimento.

E sempre come sostiene anche il galateo, i testimoni hanno quindi diritto a un regalo speciale, che esuli dalla classica bomboniera. Ecco alcune idee per il regalo per i testimoni di nozze!

Chi accetta di testimoniare a un matrimonio si assume una responsabilità importante. Il testimone di nozze è la figura che ufficializza l’unione di una coppia e promette di essere disponibile tutta la vita ad intervenire, se fosse necessario, per aiutarla e supportarla. In virtù di questo, i testimoni del matrimonio meritano un regalo originale, in segno di ringraziamento e affetto.

Ecco allora qualche idea d’effetto che vi semplifichi il compito: Cosa poter regalare a queste persone così importanti per noi che li renda felici e faccia loro brillare gli occhi? Il dono si può dare alla fine del ricevimento, magari al momento del taglio della torta, accompagnato da un piccolo discorso di ringraziamento.

Se i vostri testimoni sono una coppia è possibile fare un solo regalo, pensato per soddisfare entrambi. Si può scegliere, ad esempio, un oggetto di valore per la casa o un dono emozionale che possa piacere a tutti e due. Alcune idee regalo?

La bomboniera preziosa come un elemento decorativo per la loro casa come per esempio una scultura in argento o in cristallo swarosky.

Molto originale come idea è quella di coccolare i vostri testimoni offrendo loro la possibilità di un piccolo viaggio romantico, magari in una Spa o in una località che siete sicuri possano gradire e perché no, insieme a voi sposi per trascorrere un momento tutto vostro.

Un altro regalo di coppia potrebbero essere due biglietti per un evento, un concerto, una manifestazione sportiva, una fiera o una mostra a cui sapete che parteciperebbero volentieri.

Se, invece, dovete fare dei regali singoli, è necessario personalizzarli per ogni testimone nuziale.

Regali per LEI

Un gioiello, che non sia eccessivamente impegnativo, ma un piccolo monile che possa indossare volentieri ricordando con affetto il vostro matrimonio, come ad esempio un bracciale con un charm, una catenina con un ciondolo col suo nome.

Se la vostra testimone è una fashion addicted l’dea potrebbe essere un capo firmato, come una borsetta griffata, un foulard o comunque un accessorio simile.

Potreste infine renderla felice con un cofanetto di prodotti beauty di un certo tipo di altra cosmesi e profumeria; attenzione però, evitate le creme anti età, potrebbe essere di cattivo gusto!

Regali per LUI

Fare dei regali agli uomini è sempre un po’ più complicato. Un oggetto tecnologico come uno smartphone, un tablet o la macchina fotografica è sempre una scelta a basso margine di rischio. Sono oggetti che tutti amano, soprattutto se si parla di una persona che usa volentieri internet ed i social.

Una cena in un ristorante stellato: una splendida idea, soprattutto se il vostro testimone è un cultore della buona cucina. Potreste prenotargli un tavolo per due presso un eccellente ristorante, dove potrà cenare con chi desidera.

Ama il vino e i distillati? Allora optate per una bottiglia di vino importante o per una cassetta elegante che contenga una selezione di liquori pregiati. Se volete optare per un monile la scelta più adatta sarà un orologio o magari un paio di gemelli con le sue inziali.