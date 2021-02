Michelle Hunziker: "Spero di vedere in questo Paese una prima ministra donna"

Svolta politica per Michelle Hunziker? Sedere tra gli scranni del parlamento non è tra gli obiettivi della showgirl, che però vorrebbe vedere più donne occupare ruoli istituzionali. La strada verso l'emancipazione è ancora lunga, secondo lei, ma la direzione è quella giusta.

"L'emancipazione per me ha sempre avuto un grande valore - scrive in un lungo post su Instagram - Fin da quando ero piccola e giocavo nel cortile mi sentivo dire cose come: 'non puoi partecipare, questo non e? un gioco per femmine' oppure 'piangere e? da femminuccia' o 'le femmine sono deboli' o 'stai zitta, che ne sai, sei una femmina'. Ho sempre provato un grande senso d'ingiustizia in tutto cio?. Gia? all'epoca non mi piacevano questi stupidi cliche? e non mi riconoscevo in essi. Per cui ho iniziato da subito a coltivare una grande voglia di far valere i diritti delle donne nel mio piccolo".

Michelle Hunziker: "Non abbiamo più bisogno di trasformarci in maschi"

Un impegno preso da giovanissima e portato avanti nel corso degli anni, con l'associazione Doppia Difesa e tante altre attività messe in campo per i diritti delle donne. "Oggi più che mai ritengo sia fondamentale non perdere la gioia di essere donne con tutte le nostre sfaccettature - scrive ancora - Non abbiamo piu? bisogno di trasformarci in maschi o emulare i loro comportamenti per essere ritenute intelligenti e per poter lavorare in ambiti poco frequentati da donne, abbiamo preso coscienza che se desideriamo essere sensuali ogni tanto, non e? sinonimo di poca serieta? o superficialita?. Possiamo essere molte cose perche? tutto cio? non ha niente a che fare con i nostri diritti! Per fortuna qualche battaglia a fatica e? stata vinta, ma e? ancora lunga la strada verso l'emancipazione. Per fortuna pero? io ho un enorme pazienza e non demordo".

Infine il messaggio, forte e chiaro: "Spero di riuscire ancora a vedere in questo paese che tanto amo un giorno una prima ministra donna. Oibo?... Potrebbe sorprendere tutti gli italiani e dare molte soddisfazioni anche agli uomini, ma purtroppo qui a parte Nilde Iotti, la quale e? stata la prima e l'unica donna ad aver avuto una delle tre cariche piu? importanti nella repubblica italiana nel lontano 1979(presidente della camera dei deputati per 13 anni) mai piu? nessuno...ossignur che fatica! Forza e coraggio ragazze! Una delle nostre piu? grande virtu? e? la lungimiranza". E tra le follower c'è già chi sarebbe pronta a votarla.

