Miss Italia, ragazzo trans si iscrive per protestare contro le regole di Patrizia Mirigliani: l'email di conferma

Qualche giorno fa la patron di Miss italia, Patrizia Mirigliani, ha dichiarato che le donne transgender non sono ammesse al concorso che decreta la ragazza più bella del Bel Paese: "Nel regolamento c’è scritto che devi essere donna dalla nascita per partecipare”. Ma Federico Barbarossa, giovane trans e attivista dell'associazione Mixed LGBTQIA+, non ci sta e decide di iscriversi in segno di protesta: "Sono nato biologicamente donna", ha detto. In sostanza, il ragazzo è perfettamente idoneo a concorrere per vincere il titolo.

Federico contro Patrizia Mirigliani

Non è passato molto tempo da quando la Mirigliani ha spiegato il "motivo" per cui le donne trans non sono ben accette al concorso di bellezza: "Nel regolamento c’è scritto che devi essere donna dalla nascita per partecipare. Non lo cambio in corsa con delle ragazze già in concorso. Mi sono rotta di questo politicamente corretto per cui ti devi adeguare in due giorni. Si rispetti il mio pensiero libero e non politicizzato”, ha risposto così alle polemiche relative al suo "no a transgender". Queste parole hanno suscitato una potente reazione in Federico Barbarossa, iscrittosi a Miss Italia con l'intento di beffare la patron della manifestazione dal 1946. "Quando ho sentito parlare dell'assurdo regolamento mi è venuto spontaneo! Sono stato assegnato al genere femminile alla nascita, ma mi sono sempre sentito un ragazzo. Auspichiamo che il gesto susciti il clamore mediatico che serve per rimettere al centro questi temi e che tante altre persone 'donne alla nascita' si iscrivano in massa al concorso per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo, al di sopra della legge italiana", ha dichiarato il protagonista della storia.

La conferma di iscrizione

In un secondo momento l'attivista ha pubblicato l'email di conferma della registrazione in cui lo staff dell'evento si è rivolto a lui chiamandolo con la variante femminile del suo nome, "Federica". Questa la risposta: "Ciao Federica Barbarossa, ti confermiamo che la tua richiesta di partecipare al Concorso Miss Italia è stata registrata. Prossimamente verrai contattata dal referente regionale della tua regione. Grazie, lo staff di Miss Italia".