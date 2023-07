Clizia De Rossi si iscrive a Miss Italia: "Paura che gli uomini preferiscono noi trans?"

Niente concorrenti trans a Miss Italia. Patrizia Mirigliani è stata chiara, nessuna modifica al regolamento dello storico concorso di bellezza, "al passo coi tempi e attento ai cambiamenti sociali", ma fino a un certo punto.

Le recenti dichiarazioni della figlia del patron hanno sollevato la polemica e dopo le parole di Vladimir Luxuria, un'altra attivista transgender adesso scende in campo. Clizia De Rossi, in realtà, è passata direttamente ai fatti, facendo domanda di iscrizione sul sito. "Prossimamente verrai contattata dal referente regionale della tua regione" è stata la risposta automatica nel form, ma per come stanno le cose nessuno probabilmente la chiamerà mai. "Non è coerente" commenta su Mowmag, parlando di Patrizia Mirigliani: "Lei è la prima a promuoversi come paladina dell'inclusione, eppure esclude. A Miss Italia ha fatto aderire le over, le curvy, le donne incinte, dichiara inclusività per le bellezze non conformi, anche le diversamente abili ha incluso nel concorso, nonché le donne di colore: tutti si ricordano di Danny Mendez, bellissima, che vinse appunto un'edizione di Miss Italia molti decenne fa. Ma nel 2023 le trans, no: non sono ammesse in Italia".

Il regolamento prevede che per partecipare devi essere donna dalla nascita e non c'è nessuna intenzione di cambiarlo. Anche su questo Clizia tuona: "A me pare un'ipocrisia, ma anche un opportunismo. Forse la Mirigliani ha la memoria breve: perché lei era la prima a prendere in considerazione nel 2014 la proposta di cambiare in futuro il regolamento e inserire anche le ragazze trans nel concorso. Lo aveva detto già 9 anni fa e in risposta a Vladimir Luxuria, dopo dieci anni nulla è cambiato: nemmeno i nomi". Per l'attivista le regole non solo si possono cambiare, ma si devono cambiare: "Mirigliani aveva affermato nel 2014 che occorre ascoltare e seguire i cambiamenti della società. Quindi, che cos'è che le ha fatto cambiare idea dopo quasi un decennio? Se ieri era 'forse domani' e, dopo 10 anni, dice che ancora oggi non si cambiano le regole, ma 'forse in futuro', in realtà significa che non lo faranno mai. Ha forse paura dei poteri forti o le hanno promesso il ritorno dell'evento su un canale importante e, per accontentare il pensiero di chi è al governo, lei in cambio cede alle pressioni transfobiche? Oppure - conclude - ha solo paura che gli uomini preferiscono le ragazze trans? A pensare male, si indovina spesso: guarda caso, Miss Italia torna in prima serata su Rai Uno".