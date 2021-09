Chi è Claudia Motta, Miss Mondo Italia che vuole diventare magistrato

E' Claudia Motta Miss Mondo Italia. 21 anni, di Velletri - cittadina alle porte di Roma - vuole far vincere al suo Paese la finale di Porto Rico il 16 dicembre ed essere così proclamata Miss World: "L'Italia è uno dei paesi più completi al mondo: arte, storia, cultura - afferma - La cultura ne è il cuore, il punto forte. Io sono orgogliosa di rappresentarla nel mondo. E punto alla vittoria".

Chi è Claudia Motta

Studentessa di giurisprudenza, al terzo anno, talentuosa nella danza (è iscritta all'Accademia Nazionale di Roma), con esperienze lavorative nel campo della moda e della televisione (è 'l'angelo custode' nella trasmissione di Piero Chiambretti Tiki Taka), Claudia Motta è affascinata da questi mondi "perché si sente di vivere anche un'altra vita, un'altra dimensione", ma punta dritto a tutt'altra carriera: "Il mio sogno è diventare magistrato. E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è 'La tua direzione è più importante della tua velocità'. E io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360 gradi e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma una persona con i proprio interessi e obiettivi". Un desiderio, quello di diventare magistrato, che vuole realizzare per "rompere dei cliché".

"Ho vissuto una grande delusione in amore"

Figlia di due funzionari del ministero dell'Interno, laureanda in Giurisprudenza, con un ottimo inglese e il tedesco in via di sviluppo, Miss Mondo Italia sa il fatto suo, ma non nasconde le sue fragilità: "Un aspetto positivo di me è che so quello che voglio e mi do da fare per realizzarlo. Un aspetto meno positivo o meglio più fragile è che sono molto sensibile. Mi fido troppo in generale. E spesso rimango molto male per i comportamenti di persone in cui ho riposto fiducia. Forse proprio a causa di questo mio modo di essere ho vissuto in amore una grande delusione". Delusione che l'ha cambiata profondamente: "Una cosa comunque oramai mi è chiara: posso fidarmi davvero solo della mia famiglia e di pochissimi amici, si contano davvero sulle dita di una mano - confida - Anche l'amicizia è un sentimento profondo e non può essere sprecato per chiunque".

