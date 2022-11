Natale e Capodanno: le mete perfette per viaggiatrici single o con amiche

Dove andare per le feste 2022 da sola o con le amiche? Ecco le mete suggerite da una travel blogger che ha fatto del viaggio la sua professione. Consuelo Gennari, travel reporter, fondatrice di "K Around The World" e conduttrice dell'omonima trasmissione tv, propone le mete migliori per Natale e Capodanno: "La Finlandia è la terra del sole di mezzanotte e dell'aurora boreale, ed è la destinazione ideale per gli amanti della natura. È uno dei paesi più sicuri in Europa in cui viaggiare da soli quindi, e se amate questa meta, non esitate", spiega.

"Sempre in Europa, anche il Belgio è un paese bellissimo, con molti siti storici, ottime infrastrutture e varie altre attrazioni turistiche - prosegue l'esperta - È al decimo posto nell'elenco dell'International Women's Travel Center dei migliori paesi per le donne che viaggiano da sole. I programmi di studio all'estero sono popolari, il che rende il Belgio un'ottima destinazione per le ragazze per incontrare altri viaggiatori della loro età".



Se gradite ancora stare a climi freddi, l'Islanda vi aspetta: "Un paese tra il ghiaccio e il fuoco, che offre ai suoi visitatori dei panorami davvero magnifici. La sua capitale, Reykjavík, è molto affascinante, con molte attrazioni e una vivace vita notturna. L'Islanda - riporta Consuelo - ha un tasso di criminalità tra i più bassi del pianeta è anche una delle migliori destinazioni per chi è in cerca di viaggi avventurosi al femminile".



Se avete in mente invece di viaggiare verso l'Oriente, il Giappone è una destinazione ideale: "Un Pese dove tradizioni millenarie convivono con una tecnologia super avanzata, è uno dei posti più sicuri al mondo per le viaggiatrici single! Ho visto persone lasciare portafoglio e telefono incustoditi sul tavolo del bar per andare in bagno. Anche Singapore non deluderà: in questa città stato è pulita, estremamente sicura e meravigliosa da esplorare, Singapore è un luogo ideale; la multiculturalità inoltre crea un ambiente molto accogliente proprio per i visitatori".



E per chi volesse mare da cartolina e atmosfere più rilassate, ecco un consiglio insolito, le isole Maldive: "So che sono considerate il paradiso per le coppie, io però ho viaggiato in un paio di occasioni in questo arcipelago da sola e mi sono trovata benissimo. Le Maldive sono sicure, la maggior parte dei resort si trova sulla propria isola, il che rende difficile l'accesso ad estranei".

Chi è Consuelo Gennari

Consuelo Gennari è una travel reporter e appassionata viaggiatrice, co-founder della Cinetica Video Service società di produzione audiovisiva con la quale porta il pubblico in giro per il mondo virtualmente e conduttrice anche su Alma Tv.

La sua avventura da globetrotter, professionale e personale, è raccontata passo passo sul suo blog “K Around The World” dove si può viaggiare in giro per il mondo anche da casa. Negli anni poi la sua crescita è stata graduale fino a diventare un Travel Magazine, fondato con Alessandro Visciano, talentuoso regista con una produzione interna di video e contenuti. Dare informazioni utili e pratiche agli aspiranti viaggiatori trasmettendo emozioni è il senso del viaggio narrato secondo Consuelo, che unisce passione, esperienza e professionalità legate ad una inesauribile voglia di vivere... con la valigia in mano.