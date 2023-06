Nuove regole per il rooming in, Schillaci: "Più attenzione ai bisogni delle donne"

Più integrazione tra le figure professionali che si occupano di mamma e bambino al momento del parto, più attenzione allo stress e al disagio materno, verifiche della buone pratiche. Sono alcuni elementi delle nuove regole per il rooming in, ovvero la modalità che consente ai neonati, dopo il parto, di rimanere nella stanza della madre H24. Si tratta di "un elemento fondamentale all'interno di un modello organizzativo virtuoso di percorso nascita ed è finalizzato al benessere neonatale, allo sviluppo delle competenze genitoriali, alla riduzione del rischio di infezioni ospedaliere per il neonato", come spiega il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un'intervista al Corriere della Sera anticipa le indicazioni del nuovo documento sul tema messo a punto in un ampio tavolo di lavoro.

"Il rooming in come modello in sé - spiega Schillaci - non è mai stato messo in discussione. Ci si è chiesti, in fase iniziale, se il modello, come era stato concepito in passato, restasse valido e c'è stata un'unanime riconferma, ma allo stesso tempo si è considerato che c'era bisogno di qualche precisazione sulle modalità di implementazione. Bisogna tener presente che la declinazione del rooming in è diversa nei vari punti nascita della penisola. Allo stesso tempo però può essere proposto in maniera stereotipata, routinaria, soprattutto perché molte strutture ospedaliere spesso rinunciano a implementare questa pratica adducendo insuperabili difficoltà organizzative".

Tra le novità c'è, ha spiegato Schillaci, "sicuramente l'integrazione tra figure professionali. Il documento pur proponendo con convinzione il contatto pelle a pelle in sala parto e il rooming in, fa un'attenta riflessione sul fatto che le situazioni cliniche di mamma e bambino possano mutare nei primi giorni dopo il parto. Il disagio, lo stress emotivo e fisico della donna vanno riconosciuti e, se individuati precocemente dalle figure sanitarie, devono prevedere un sostegno particolare, anche psicologico, e in casi selezionati una gestione alternativa al rooming-in. Il documento dà come indicazione di verificare la sicurezza delle buone pratiche postnatali, senza compromettere la relazione madre-bambino e il sostegno dell'allattamento nelle primissime ore dopo il parto