"Phygital Sustainability Expo", due giornate per la moda sostenibile: la diretta su Today

Workshop, esposizioni e sfilate per sensibilizzare produttori e consumatori sul tema della sostenibilità. L'appuntamento con la manifestazione internazionale è per l'11 e il 12 luglio ai Mercati di Traiano di Roma

Su Today la diretta della terza edizione di Phygital Sustainability Expo, manifestazione internazionale dedicata alla moda sostenibile e al design della Sustainable Fashion Innovation Society. Giunta alla terza edizione, si tiene l'11 e il 12 luglio presso lo spettacolare complesso archeologico dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali di Roma. Si tratta del primo evento in Italia interamente dedicato alla transizione ecologica del sistema moda e design attraverso l’innovazione tecnologica.

Due giornate no stop con protagonisti grandi brand che hanno abbracciato la filosofia green, startup fashion-tech innovative che utilizzano la tecnologia per far del bene all’ambiente, presidenti di multinazionali e istituzioni. Previsti wokshop, esposizioni, sfilate e panel in cui gli ospiti si confrontano sul tema della sostenibilità guardando alla trasformazione di filiera e ad una produzione che rispetti il pianeta.

Cos'è il Phygital Sustainabilty Expo

Il Phygital Sustainabilty Expo è un format registrato totalmente nuovo nel mondo della moda, diventata ormai consumistica e ripetitiva. Nuovi occhi con cui guardare la moda, questo l'obiettivo di Valeria Mangani, Presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, associazione senza scopo di lucro preposta alla transizione ecosostenibile del sistema moda.

La manifestazione ai Mercati di Traiano

Allestito nei Mercati Traianei di Roma, il Phygital Sustainability Expo inizia per il pubblico varcando i cancelli di vestigia millenarie, per poi proseguire nel percorso museale in cui i brand si susseguono in base al tipo di innovazione e transizione messa in atto, in riferimento agli SDGSustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030. Un'esposizione per educare il pubblico, che altri non è che un consumatore consapevole.

Ed ecco quindi i percorsi nel riciclo e luxury upcycle, immersi tra manichini sartoriali che indossano solo le innovazioni tecnologiche che rappresentano lo stato dell’arte della sostenibilità: maglioncini al burro di canapa, vestiti di fibre di rosa, di bamboo, di ortica, di arancio, morbidissima pelle vegana di cactus, di mais, o di uva; fibre d’argento che hanno funzioni antisettiche e grazie alle nanotecnologie anche dimagranti a base di alghe, funghi e ancora, proteine fermentate che sostituiscono le pellicce.

Una sfilata narrata da una voce fuoricampo descrive le innovazioni dei tessuti sostenibili e le tecnologie utilizzate nell’outfit che sta sfilando e il carbon footprint dello stesso, ovvero l’impatto sull’ambiente per la produzione di quell’abito in termini di Kg di Co2. Una narrazione con un sublime sottofondo musicale, che farà percepire consapevolezza al pubblico presente. L'arte ispira e suggerisce virtuosismi di grande etica per il secondo settore più inquinante del pianeta: la moda.

Materiali innovativi, che grazie a tecnologia e ricerca evitano l’uso di materie prime plastiche, coloranti artificiali e metalli pesanti – sostanze dannose sia per l’ambiente che per l’uomo. In questo modo diventa possibile anche ridurre il consumo di energia e risorse, ma anche le emissioni di gas inquinanti e, in generale, l’impatto sull’ambiente.

Grazie all’annuale ricorrenza del Phygital Sustainability Expo®, molti piccoli brand artigianali che hanno fatto della sostenibilità la loro bandiera, hanno la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e di ottenere visibilità mediatica internazionale.