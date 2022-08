"Solidarietà a Sanna Marin": i video delle donne finlandesi che ballano come la premier

Una mobilitazione di massa delle donne finlandesi si è levata in difesa della premier Sanna Marin, al centro di un polverone mediatico e politico dopo la diffusione di alcuni video privati in cui balla durante una festa privata. Per mostrare la loro solidarietà alla leader 36enne, i social si sono riempiti di filmati di balli e danze scatenate con la didascalia "Dance with Sanna" e il tag dei profili social della premier, rimarcando il proprio diritto a divertirsi e ad avere una vita anche al di fuori del lavoro.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022

"Non ho fatto nulla di illegale" ha commentato la leader della Finlandia che si è sottoposta volontariamente a un test antidroga per rispondere alle insinuazioni di chi ha sostenuto che nei video fosse sotto l'effetto di sostanze. Il risultato del test sarà disponibile la prossima settimana. "Anche durante la mia adolescenza non ho assunto alcun tipo di droga", ha spiegato ancora Marin ricordando di aver diritto alla presunzione di innocenza. Ai giornalisti che hanno chiesto se sia in grado di prendere - se necessario - decisioni governative tempestive, ha replicato: "Non ricordo una sola volta ci sia stata una situazione improvvisa nel cuore della notte da dover andare al Palazzo del Consiglio di Stato. Non c'erano programmate nei giorni in cui stavo festeggiando".

Secondo l'esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen, citato dal tabloid finlandese Iltalehti, non è affatto esclusa la possibilità che hacker russi si siano inseriti illecitamente nel telefono o negli account social di qualche conoscente di Marin, diffondendo poi alcuni filmati che la interessavano.