L'azienda di sex toy alla ricerca di “tester ufficiali”

Potrebbe essere definito un vero e proprio lavoro dei sogni. Un lavoro per il quale è possibile candidarsi fino al 15 maggio. A lanciare l'appello è un'azienda produttrice di sex toy che è alla ricerca di tester per i suoi dildo. Si tratta della UberKinky, azienda britannica che attraverso i suoi canali online sta cercando candidati per affidare questo ruolo che definire strategico è poco. L'azienda si impegnerà a inviare nei mesi i suoi nuovissimi oggetti del piacere a casa del tester che non dovrà fare altro che provarli e “relazionare” alla casa madre.

Un modo per testare sul “campo” l'efficacia dei propri prodotti e rendere felici un po' di persone mentre “lavorano”. L'unico requisito per presentare la propria candidatura è quello di avere 18 anni. La domanda va presentata sul sito web dell'azienda. Luke Taylor, direttore di UberKinky, ha dichiarato: “Siamo estremamente impegnati a offrire ai nostri clienti i prodotti più innovativi e ci preoccupiamo sempre di ciò che pensano. Ecco perché volevamo assicurarci che gli ultimi prodotti in arrivo sul nostro sito ricevessero il sigillo di approvazione da parte loro”.

Per questo non c'era modo migliore di scegliere proprio i propri clienti, attuali o futuri, come le persone che dovevano testare l'efficacia del prodotto. I tester avranno a disposizione un mese per recensire i prodotti. Il mese successivo arriverà comodamente nelle loro abitazioni un nuovo prodotto. Una scelta, quella di far provare i propri prodotti agli utenti, che non è nuova e che è cresciuta soprattutto nell'era dei social.

Se si è sviluppata soprattutto nell'abbigliamento, con una serie di influencer che spesso sono chiamati a provare i nuovi capi, anche nel settore dell'industria del piacere. Così quest'iniziativa si inserisce in un solco già tracciato che però serve a coinvolgere sempre di più la propria clientela e creare una community attiva. Se in questo caso molto attiva e divertita, meglio ancora.