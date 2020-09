Sindrome di bridezilla: cos'è e come si manifesta nelle spose troppo "puntigliose"

Capita anche questo, nel nostro secolo pazzoide, che il giorno delle nozze, da sempre sognato e idealizzato da ogni sposa, diventi una vera e propria ossessione. E allora bisogna inventarsi anche un nome per la sindrome della sposa ossessionata, e ci hanno pensato gli americani con il neologismo “bridezilla”, formato dall’unione della parola bride (sposa) e Godzilla (lo spaventoso mostro del film). La sposa è al centro di un vorticoso turbine: la scelta del tovagliato, il pizzo del velo, la disposizione strategica degli invitati. Più si avvicinano le nozze, più la sposa diventa ossessionata. Gli impegni incalzano, bisogna spedire gli inviti per il matrimonio e ogni particolare deve essere perfetto. Pena, il taglio della testa alla vostra wedding planner!

Chi è soggetta a "bridezilla"

Il tipico esemplare di Bridezilla è sposa dalla pianificazione di ferro: lei conosce ogni singolo dettaglio ed è consapevole delle scadenze, dei tempi organizzativi, delle dead line per la scelta del menù, etc. La sposa affetta da questa sindrome è in grado di affrontare più questioni contemporaneamente, in perfetto stile multitasking: mentre sceglie l’abito da sposa sta già pensando alla parrucchiera che potrà abbinare il giusto look per la chioma, o al colore dei tovaglioli a tavola che dovrà ricordare i fiori del bouquet. Bridezilla è un orologio svizzero, e pretende la stessa precisione dalle persone attorno a lei che spesso però non sono in grado di stare al suo passo...

I sintomi da Bridezilla

I sintomi da Bridezilla sono inequivocabili e possono sfociare nell’isteria. La sposa in preda a questi sintomi, è capace di strappare le più sofisticate partecipazioni già stampate da lei scelte, perché il risultato ottenuto in tipografia non è di suo gradimento e procedere a realizzare degli inviti fai da te. La sposa Bridezilla è super efficiente, non ammette ritardi nella consegna dell’abito da sposa, non ammette che le nuance delle orchidee per la cerimonia siano diverse da quelle che lei ha scelto sul catalogo.

Come superare la sindrome da Bridezilla

Se vi siete riconosciute nel tipo di sposa Bridezilla o avete riconosciuto una vostra amica con questi sintomi, non c’è molto da fare: concentratevi sul vostro vero obiettivo, ricordatevi dello sposo. Come mai avete deciso di fare il grande passo? come avete fatto a capire che quella persona era l’anima gemella per la vita? Cercate allora di prendere la vita con più leggerezza e rendetevi conto che la perfezione non esiste, e che degli imprevisti potranno sempre guastare i piani. Ma non è detta che gli imprevisti peggiorino la situazione, anzi, a volte possono portarvi delle piacevolissime sorprese!

Infondo Bridezilla non è cattiva: desidera che tutto sia perfetto nel suo grande giorno per fare stare a suo agio gli ospiti. Il suo impegno è massimale e va apprezzato. Però, se siete voi lo sposo, fate attenzione: se queste sono le premesse, pensate a cosa diventerà la vostra vita matrimoniale accanto a una donna così rigida che pretende da tutti la sua stessa indefettibile perfezione!