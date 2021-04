“Specialmente Donna” in Humanitas Medical Care, un calendario di televisite gratuite nella Giornata della prevenzione femminile

Appuntamento giovedì 22 aprile. Avere un professionista della salute a disposizione per ogni dubbio è ancora più importante in tempi di pandemia, che ha portato molte donne ad allontanarsi dai controlli di routine

Un appuntamento speciale con la prevenzione al femminile. È “Specialmente Donna”, l’iniziativa Humanitas dedicata alla prevenzione in rosa con televisite gratuite, in programma in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, giovedì 22 aprile. Consulti per donne in età fertile e perimenopausa, perché nel corso della vita il corpo di una donna affronta cambiamenti tanto significativi quanto delicati, che necessitano attenzioni e conoscenze specifiche.

Avere un professionista della salute a disposizione per ogni dubbio o quesito è ancora più importante in tempi di pandemia Covid-19, che ha portato molte donne (e non solo) ad allontanarsi da visite e controlli di salute: secondo i dati Istat, in Lombardia, il 58,6%* di chi ha annullato una visita o un esame nel corso del 2020 lo ha fatto per timori legati al Covid, nonostante le misure di sicurezza adottate da ogni struttura medica. Nei primi nove mesi dello stesso anno, invece, stando ai dati Ons, sono saltati oltre 2.000.000 esami di prevenzione, per la maggior parte relativi a patologie femminili, come le 600.000 mammografie in meno rispetto al 2019.

Consulti per donne in età fertile e perimenopausa: scopri come prenotarli

I consulti gratuiti di Humanitas Medical Care sono pensati per il benessere della donna in età fertile e in perimenopausa. Per una prevenzione mirata, è fondamentale considerare le differenti fasi evolutive della vita di una donna: ad ogni età, corrispondono bisogni ed esigenze differenti.

“La perimenopausa, ovvero la fase antecedente ed immediatamente successiva alla menopausa, si verifica in genere tra i 45 e i 55 anni e merita – spiega la dott.ssa Maria Grazia Cantù, ginecologa di Humanitas Medical Care – particolare attenzione non solo per i cambiamenti fisici e psicologici che comporta, ma soprattutto perché le fluttuazioni ormonali contribuiscono ad aumentare la frequenza di patologie dell’apparato riproduttivo come polipi o iperplasie endometriali”.

Il programma completo di consulti online gratuiti (colloqui individuali della durata di circa 15 minuti) con gli specialisti Humanitas Medical Care è consultabile sul sito ufficiale di Humanitas Medical Care.