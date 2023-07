Giorgia Mosca, 6 volte mamma (+2): "Il mio libro per raccontarvi chi sono, oltre lo schermo"

Lei è una di pancia, ai filtri preferisce le imperfezioni e alla perfezione mostrata sui social lascia spazio agli scatti di vita vissuta, fatta di pianti di bambini, di casa in disordine, di preoccupazioni e strigliate in diretta social. Per tutti è 6voltemamma, all'anagrafe è Giorgia Mosca, moglie di Mirko e mamma di Giulia, Mattia, Gloria, Greta, Giada, Marco e Matteo, ma soprattutto Giorgia, una ragazza cresciuta in fretta, diventata mamma giovanissima e orgogliosa della sua famiglia numerosa.

È approdata su Instagram quasi per caso: "Mi trovavo in ospedale, incinta della quinta bambina - racconta Giorgia - ero solita utilizzare Facebook, Instagram ancora non lo conoscevo. Le due piattaforme erano collegate..." e fu così che prese forma 6voltemamma, un account che oggi conta 176mila followers. Giorgia Montagna rientra nel mondo delle mamme influencer anche se a lei questa etichetta sta un po' stretta.

"Essendo mamma, i social mi suggerivano gli account di altre mamme - racconta - Vedevo tutte queste case perfette e spinta dalla voglia di raccontarmi, di dire la mia, mi sono detta ora racconto io quello che accade nella mia vita. Ho avuto tutto questo seguito proprio perché le mamme normali, come me, si sono sentite capite. All’inizio il mondo dei social mi piaceva, mi sentivo coinvolta, ma quando hanno toccato la salute dei miei figli...". Eh già. Tra i tanti seguaci, c'è anche qualche haters che ha osato augurarle del male, a lei e ai suoi figli, e ha osato sparare sentenze quando Giorgia, in lacrime, ha raccontato dei problemi di salute di Matteo, il piccolo di casa.

Parole pesanti, che l'hanno toccata sul vivo e che da mamma, l'hanno portata a reagire. Come una leonessa con i suoi cuccioli, si è chiusa in loro protezione. Si è allontanata un po' dai social, mettendo da parte sponsorizzazioni e popolarità. Si è allontanata dai social ma non dai suoi followers, da chi da anni la vede come una spalla virtuale, una persona con la quale confrontarsi. E proprio a loro è dedicato "6voltemamma +2" il libro che Giorgia Montagna ha scritto tutto d'un fiato: "perché vorrei farvi scoprire chi sono oltre lo schermo; così ho scritto di getto tutto quello che sentivo [...] ho pianto, ho riso, ma soprattutto ho condiviso un po' della mia vita quotidiana, come mi succede nelle dirette su Instagram".

Un libro scritto in due mesi: "La penna è la mia, ho voluto a tutti i costi che non venisse alterato il contenuto", spiega Giorgia sottolineando come già in passato fosse stata contattata per la stesura di un libro autobiografico ma ai ghost writer ha preferito essere lei l'autrice. Non le interessava diventare un best seller ma voleva raccontarsi e chi meglio di lei lo poteva fare.

"L’ho fatto per una esigenza mia di lasciare qualcosa ai miei figli", sottolinea Giorgia snocciolando i passaggi chiave della sua pubblicazione. Il libro parla delle sue gioie più grandi ma anche dei dolori più profondi: "La morte di mio fratello, la separazione dei miei dopo anni di battibecchi pesanti, una violenza subita a soli 12 anni", situazioni che l'hanno poi segnata nell'approccio con gli altri. "Io non sono la Giorgia forte che tutti credono - racconta in lacrime l'autrice - sono una persona fragile, e se a volte sono scontrosa è perché indosso una maschera".

Il libro parla anche del suo grande amore, Mirko, padre dei suoi 8 figli: "È la mia ancora. La nostra storia è nata tra i banchi di scuola. Io arrivavo da un brutto periodo, pieno di attacchi di panico, abbiamo iniziato a frequentarci e dopo poco è arrivata Giulia. Ero sotto shock dopo aver fatto il primo test di gravidanza però mia figlia è stata anche la mia cura. Il suo arrivo mi ha reso felice, mi ha cambiata".

Giorgia è sempre stata una ragazza schietta e mossa da quella vocina che diceva: "Non mi compra nessuno" si è messa in gioco, ha scritto di getto, nei ritagli di tempo, spesso di notte, ma l'ha fatto con tutta sè stessa: "Mi sono messa a nudo perché a me interessava arrivare". E il complimento più bello che oggi possa ricevere è questo: “Ho letto il libro e ho visto te”, questo era il suo unico obiettivo.