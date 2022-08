La polemica "sessista" su Hannah Schmitz, definita mamma anziché ingegnere

"Genio Schmitz: chi è la mamma dietro i trionfi della Red Bull di Verstappen". Questo il titolo in merito ad Hannah Schmitz, ingegnere a capo delle strategie vincenti della Formula 1, diventato virale nelle ultime ore su Twitter e pubblicato su un famoso giornale sportivo. Il motivo? A dividere il pubblico sarebbe il sottinteso della titolazione: da una parte c'è chi ritiene che sottolineare il fatto che Hannah sia mamma invece che ingegnere sia sessista, poiché viene appellata in modo privato nonostante il contesto professionale; e dall'altra c'è chi invece replica che è una celebrazione di un traguardo non semplice da raggiungere per una donna in Italia, ovvero quello riuscire a far combaciare carriera e vita privata.

La professione di Schmitz viene sottolineata solo nell'abstract dell'articolo. Una scelta che racconterebbe ancora una volta il gender gap negli stereotipi imperanti sui ruoli di genere. "Che cosa triste! A sto punto chiamiamo anche gli ingegneri i papà", scrive qualcuno, sottolineando che, nel caso di un uomo, il titolo non avrebbe riguardato la paternità bensì si sarebbe fermato alla qualifica professionale. "Chi è l'ingegnera che dietro i trionfi dei vari papà che corrono in pista", ironizza invece qualcun altro. Altri, ancora, ribadiscono la mancanza di una declinazione al femminile della professione: "Dovrebbe essere ingegnera e non ingegnere". Ma non tutti sono d'accordo. "Voi soffrite di paranoie persecutorie - scrive una donna - E' ovvio che sia un ingegnere, meno ovvio che sia una giovane mamma di successo. Provate in Italia a essere una donna giovane, avere figli e fare carriera, dai, provateci che voglio ridere".