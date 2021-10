Parla di anoressia ballando su TikTok, è polemica su una dietista

"Le ragazze con anoressia quando chiedi se abbiano fatto tutti e cinque i pasti". E, in sottofondo, un brano che canta "No, no no". Così una dietista, denominatasi DietistaEsaurita sui suoi profili, si è immortalata in un video-balletto su TikTok scatenando la polemica sui toni proposti a proposito di un tema così delicato.

Il format utilizzato è quello arcinoto di TikTok, ovvero l'interpretazione di un brano in toni ironici. Tantissimi però gli utenti che hanno accusato la professionista di utilizzare toni troppo leggeri a fronte di un argomento tanto complicato. Lei, di tutta risposta, dapprima si è scusata, poi ha modificato il proprio nickname in DietistaAlternativa, infine si è cancellata dalla piattaforma social cinese. Un fenomeno, quello di medici e personale su TikTok, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi mesi.

"Il black humour è come il sesso: è lecito solo se consenziente - scrive un utente - Da professionista sanitario, so che uno dei modi per evitare il burnout è quello di ironizzare, ma nel privato e con persone che non sono toccate o offese dell'ironia. Farlo pubblicamente è solo violenza". "Ciao, sono una dietista. Purtroppo c’è davvero poco controllo da parte delle istituzioni su questo tipo di contenuti", scrive un'altra collega.