Arabia Saudita, ora le donne possono andare alla Mecca senza uomini

Per la prima volta, quest’anno in Arabia Saudita le donne hanno la possibilità di prendere parte all’Hajj, il consueto pellegrinaggio alla Mecca, senza l'obbligo di essere accompagnate da un 'tutore', ovvero dal marito, dal padre o comunque dal parente di sesso maschile più prossimo, a condizione che ci vadano in gruppo.

L’Hajj è uno dei cinque pilastri dell’Islam e i musulmani che possiedono i requisiti fisici e finanziari sono tenuti a realizzarlo almeno una volta nella vita. Prima della pandemia, annualmente ne prendevano parte più di due milioni di persone dirette alla Kaaba, l'enorme pilastro nero al centro della grande moschea della Mecca, primo luogo sacro dell'Islam, ma quest’anno ne sono ammesse solo 60mila residenti in Arabia Saudita, vaccinati contro il Covid-19 e selezionati secondo una procedura elettronica di verifica su 558 mila richiedenti.

La decisione inerente la popolazione femminile ha spinto molte donne a presentare la propria domanda per i posti disponibili, spinte da un desiderio di indipendenza e dalla possibilità di poter compiere un passo importante senza dover sottostare al volere o alla disponibilità di padri, fratelli e mariti. Tuttavia, rimangono numerose le agenzie turistiche che non accettano donne non accompagnate, a dimostrazione del fatto che le riforme sociali hanno dovuto scontrarsi a lungo con l’opposizione di una società fortemente conservatrice.

Nel regno dell’Arabia Saudita, dal 2019, le donne possono guidare un'automobile da sole e possono viaggiare senza accompagnatore, ma non sono mancate diverse attiviste e blogger finite in prigione per aver denunciato attraverso i social la condizione delle donne, considerate cittadine di 'seconda classe'.