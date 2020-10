Il rapporto difficile di Arisa con il suo corpo: "Ho fatto troppe punturine alle labbra"

"Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?": Arisa in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta il rapporto difficile che ha sempre avuto con il suo corpo e come ne sta lentamente e faticosamente uscendo dopo che per anni ha pensato che "con quelle labbra sarei stata amata di più".

La sua guerra però è iniziata anni prima: "Vengo da un piccolo paesino della Basilicata e sono sempre stata una persona semplice... per me era naturale pensare che gli altri avessero ragione", perché "Alle medie non ero certo tra le ragazzine più carine. I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altri erano battute ma io le prendevo sul serio, mi pesavano". Racconta che i suoi amici la chiamavano 'pecora', e spiega che "la società tende a farci sentire in difetto ponendo l’accento sull’estetica. Dietro c’è il desiderio di sentirci accettati".

Poi questa estate è arrivata la svolta con una foto pubblicata su Instagram: "Ero al mare e continuavo solo a guardarmi la pancia, le cosce.... mi demoralizzavo. Poi mi sono detta: basta preoccuparmi, faccio una foto e la metto su Instagram. Ma con tutto quello che siamo in grado di fare noi donne, possiamo sempre perderci dietro queste preoccupazioni? Le mie giornate possono rabbuiarsi perché non ho il fisico di una velina?". E questo ha cambiato tutto: