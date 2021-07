"Rifiutate il bikini, pago io la multa": il sostegno di Pink alle atlete di pallamano

È costata una multa di 150 euro a testa la scelta delle atlete norvegesi di pallamano da spiaggia di non indossare la tradizionale divisa composta da reggiseno e slip succinto, considerata sessista e imbarazzante: agli Europei di Bulgaria, le sportive hanno così giocato in shorts, suscitando la reazione della Federazione Internazionale che ha comminato loro la sanzione.

Ma nella lotta contro il sessismo le atlete non si sono certo ritrovate da sole: oltre alla ex campionessa di tennis Billie Jean King ("La sessualizzazione delle atlete deve finire", ha twittato), al club di pallamano della britannica Bath University che ha osservato come le regole sui bikini siano discriminatorie (agli atleti uomini, infatti, è invece consentito indossare canottiera e pantaloncini, anche sotto il ginocchio) e ai numerosi utenti che sui social stano discutendo sul tema, anche la cantante Pink è intervenuta offrendosi di pagare per loro la multa.

"Sono molto orgogliosa della squadra femminile norvegese di pallamano da spiaggia che ha protestato per le regole sessiste sulla loro uniforme – ha scritto la popstar americana su Twitter - la federazione europea di pallamano deve essere multata per sessismo. Brave, signore. Sarò felice di pagare le vostre multe. Continuate così".