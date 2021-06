Chi è Carla Bellucci, l’influencer che partorirà in diretta streaming per 12mila euro

Si chiama Carla Bellucci, è una modella inglese di 39 anni e prima della decisione di trasmettere in diretta streaming la nascita del proprio figlio, era nota soprattutto per essere seguitissima sul social senza censure OnlyFans. Già, perché adesso la discutibile scelta di rendere pubblico un evento tanto intimo come il parto scalza di gran lunga la ‘fama’ costruita nel tempo, ancor più alla luce del dettaglio non trascurabile di ricevere soldi in cambio.

Al momento la futura mamma starebbe valutando la migliore offerta ricevuta che per ora raggiunge 12mila euro: "Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me” ha commentato Bellucci che per nulla si lascia scalfire dalle critiche per una volontà che lascia perplessi.

"Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?" ha chiesto provocatoriamente la donna che ha già dichiarato di guadagnare molto di più da quando è iniziata la gravidanza, fonte di guadagno finché dura.