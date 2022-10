La storia di Carlotta Rossignoli, medico e modella a 23 anni: "Non ho mai perso tempo"

Era già stata premiata per aver conseguito il diploma con un anno di anticipo rispetto al normale ciclo di studi e oggi Carlotta Rossignoli torna a far parlare di sé per un 110 e lode in Medicina con menzione d’onore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ottenuto undici mesi prima della scadenza naturale dei 6 anni. La 23enne veronese rientra così tra le più giovani laureate d'Italia in Medicina, obiettivo raggunto parallelamente ad altre attività che passano per i social (su Instagram ha un seguito di quasi 20mila follower), i servizi fotografici e la tv dove compare ogni fine settimana come valletta su Telenuovo per l'Hellas Verona.

"Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto" racconta oggi al Corriere Carlotta, figlia unica di un impiegato di banca e di madre casalinga che si sono sempre molto dedicati a lei. Come fa a riuscire in tutto? "Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto", spiega: "Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. C’è poi un terzo segreto: ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte".

Accanto allo studio, Carlotta non si è mai fatta mancare l'attività fisica come corsa e palestra, oltre al pianoforte e lunghe passeggiate, perché - dice - "Mens sana in corpore sano. Ma se devo scegliere fra testa e corpo scelgo testa, tenendo sempre a mente Socrate: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta". E per quanto riguarda i social, Instagram soprattutto, dove non mancano foto e storie da condividere: "Non è il mio lavoro", assicura: "Mi piace ma non mi deve portare via troppo spazio. Spero di trasmettere qualcosa di positivo, dare degli spunti, incoraggiare a raggiungere sogni. Non mi reputo comunque un’influencer e penso che ora un po’ allenterò la presa sui social. Ho ben chiaro cosa fare da grande: il medico. La mia vita è studio, ricerca, lavoro e un po’ di sport".

"Mai avuto un fidanzato"

Se la vita professionale appare ben delineata grazie alla determinazione, quella privata al momento è meno chiara: "Un fidanzato non ce l’ho e non l’ho mai avuto. Cioè, non ho mai avuto storie lunghe perché ho sempre dato priorità ad altre cose" racconta ancora Carlotta Rossignoli: "Non è una chiusura mentale ma ritengo che avere una persona a fianco significhi dedicarci del tempo e quindi ne deve valere la pena. Cioè, non ho trovato ancora nessuno che mi capisse fino in fondo, che stesse ai miei ritmi e mi appoggiasse appieno".

La certezza ora è una: "Diventare un medico con la M maiuscola. Voglio dare il massimo ai miei futuri pazienti", assicura la neolaureta che promette di non andare via dall'Italia per proseguire gli studi: "Devo prendermeli a cuore e pensare che c’è una vita da salvare, da curare. Voglio questo e lo voglio fare in Italia, all’estero ci andrò solo per qualche breve periodo formativo".