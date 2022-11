Carlotta Rossignoli fa discutere, i compagni universitari attaccano: "Come ha fatto a laurearsi in anticipo?"

Sospetti e interrogativi si levano numerosi sulla storia di Carlotta Rossignoli, la giovane di 23 anni che è riuscita a laurearsi in medicina molto in anticipo sui tempi. Dopo il clamore generato dagli straordinari obiettivi scolastici prima e universitari poi raccontati nei giorni scorsi, adesso sono in molti a chiedersi come abbia fatto a bruciare tutte le tappe in così poco tempo. Tra loro, soprattutto, gli stessi compagni di corso di Rossignoli che hanno scritto una lettera piena di domande al San Raffaele di Milano, ateneo in cui la giovane ha conseguito la laurea. Domande che per il momento sono rimaste senza una risposta ufficiale.

La lettera degli studenti del San Raffaele

Sono diverse le perplessità sollevate nel testo recapitato al presidente del corso di laurea internazionale Andrea Salonia e alla preside della facoltà di medicina e chirurgia della San Raffaele Flavia Valtorta. "Vorremmo sapere - si legge nella missiva - come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto, come ha abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, come il suo progetto di tesi di 8 mesi si sia concluso a ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022 (ciò implica che non poteva finire prima di dicembre 2022)".

"Vorremmo sapere - hanno continuato i futuri medici - come siano possibili queste eccezioni per alcuni studenti. Perché non ci è stata offerta la stessa opportunità? Da dove viene questa eccezione? Come ha potuto fare più corsi in più anni insieme?". Non solo gli studenti di medicina del sesto anno del San Raffaele hanno chiesto perché Rossignoli è stata autorizzata a laurearsi prima della sessione di esami ufficiale. "Considerato l'eventuale completamento degli esami nella sessione di dicembre e il completamento della tesi nel periodo minimo di 8 mesi, alcuni compagni di classe potrebbero potenzialmente laurearsi a febbraio. Perché questo non è possibile per le persone che sono in grado di farlo?".

"Vorremmo una spiegazione sul perché la nostra compagna di classe sia sempre un'eccezione a ogni regola che questa università sembra attuare in modo così rigido, ma che diventa molto risolvibile e flessibile quando riguarda la nostra compagna di classe - si legge ancora nel testo - Questo problema genera anche preoccupazioni sulla credibilità del corso e della laurea, poiché le regole sono modificabili solo per alcune persone". Infine: "Vorremmo solo delle risposte", concludono gli studenti, "Sono sicuro che queste risposte sono richieste da tanti anni e da altri corsi, anche di studenti già laureati, in quanto siamo certi che abbiate già ricevuto altre email".

La reazione di Carlotta Rossignoli

Mentre si attendono risposte da parte dei vertici dell'università, le critiche verso Carlotta Rossignoli affollano i social e arrivano anche alla pagina Instagram della diretta destinataria che però non sembra curarsi affatto della polemica che la sta riguardando. Il suo account, arrivato a contare quasi 30mila follower, è pieno degli articoli che la celebrano e solo l'ultimo del sito di Telenuovo (testata per la quale lavora come valletta) dal titolo "Perché infangare una storia bella come quella di Carlotta Rossignoli" appare come una risposta indiretta a chi non molla e chiede chiarimenti sul suo brillante corso di studi.

Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che, oltre a puntare l'attenzione sui dubbi sollevati dai colleghi universitari, si è anche soffermata sulle condizioni economiche della ragazza e della sua famiglia: "Carlotta Rossignoli ha frequentato un liceo a pagamento con programma internazionale (Alle Stimate), si è laureata in inglese in un’università privata che le ha consentito di abbreviare l’iter, con una retta fino a 20.000 euro l’anno (al San Raffaele), ha frequentato corsi di inglese a Cambridge, viaggia in giro per il mondo da quando era bambina, ha tutti i mezzi economici e le altissime aspettative familiari che le consentono di perseguire i suoi ambiziosi traguardi senza soste, necessità, preoccupazioni", ha osservato: "Di sicuro non ha mai dovuto pensare a come pagarsi le tasse o l’affitto di un buco di stanza da fuori sede. Il suo successo è inseguito con l’impegno, certo, ma anche e soprattutto con i mezzi. Non raccontarlo è tacere buona parte della storia".