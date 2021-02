Cristina Chiabotto, come si allena al settimo mese: "Pilates e Yoga, mi faccio seguire dal personal trainer e dal medico"

Cristina Chiabotto è raggiante. Al settimo mese di gravidanza, la showgirl è luminosa e in splendida forma, merito di una sana alimentazione ma soprattutto di un'attività sportiva costante e controllata. In tante sui social le chiedono consigli e durante una passeggiata, immersa nella natura, si concede alle follower.

"Mi state chiedendo come mi sto allenando durante la gravidanza - spiega l'ex Miss Italia, sorridente - Sicuramente una bella camminata per smuovere liquidi e la parte cardio è perfetta. Senza strafare, ascoltando il proprio corpo e respirando. Non fate come me che andate in apnea. Dovete farvi seguire soprattutto sulla respirazione. Fate grandi respiri". Cristina Chiabotto è sempre stata una grande sportiva e non rinuncia al movimento anche se è incinta, basta ovviamente fare attività più leggere e consigliate: "Faccio pilates due volte a settimana, che mi sta aiutando moltissimo per la respirazione, per la postura e per la parte stretching. Sono alta 1,84 quindi nel mio vaso la postura è molto importante, per aprire le spalle, farle scendere bene, chiudere le scapole dietro. Pilates ve lo consiglio tantissimo, insieme allo yoga, perché in gravidanza rappresentano una bella base per stare bene e per conoscere ancora meglio se stesse. Poi un po' di work out, quando le giornate non sono così belle. Si sta in casa e può bastare in tappetino, due bottiglie di plastica".

Cristina Chiabotto: "Mi faccio seguire dal medico e dal personal trainer"

Via libera allo sport, dunque, ma sempre sotto controllo, soprattutto se si è in dolce attesa. La showgirl lo sottolinea: "Non sono una professionista, sono una ragazza che si fa seguire dal personal trainer e dal medico soprattutto, che mi racconta come sta andando la gravidanza e mi consiglia il percorso più adatto. Quindi seguire i social ok, YouTube ok, però bisogna prima approfondire bene quello che può essere più adatto a voi. Mi raccomando, non fate imprudenze. Qualsiasi sia l'allenamento è importante farsi seguire dal medico e dai giusti professionisti".

Fiocco rosa per Cristina Chiabotto: "Aspetto una femminuccia"

A gennaio, a Verissimo, Cristina Chiabotto ha svelato il sesso del bebè. "Aspetto una femminuccia - ha fatto sapere - Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva". Per lei e Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018, è il primo figlio e la nascita è prevista per maggio.