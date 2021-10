Disturbi alimentari, la storia di Giorgia Bellini diventa un libro: "Servirà a chi sta soffrendo"

Giorgia Bellini ha 24 anni e vive a Perugia. Ha sofferto per tanti anni di bulimia nervosa, rischiando la vita. Il suo percorso dolorosissimo costellato di abbuffate, di sofferenze fisiche e psicologiche, di tentativi di suicidio lo ha raccontato a Today e oggi ha deciso di ripercorrerlo anche attraverso un libro, ‘Nata due volte’.

Nel testo Giorgia Bellini spiega ciò che è stata prima, durante e dopo la malattia. È un libro di speranza per chi crede che non si possa guarire, ma anche per i genitori che spesso non sanno a chi rivolgersi e come aiutare il figlio. L’intero ricavato del libro sarà rivolto al progetto di sensibilizzazione e cura dei Disturbi Alimentari. “La mia missione sento che è questa, aiutare chi si trova nella situazione che io stessa ho vissuto in passato, so quanto dolore si prova in quei momenti”, spiega Giorgia che durante il periodo del lockdown ha deciso di aprire un blog e una community su Instagram dove è seguita da più di 20 mila persone. La pandemia ha fatto aumentare in modo drammatico le richieste di aiuto da parte di adolescenti affetti da disturbi alimentari e le liste di attesa, per chi non può rivolgersi ai centri privati, sono lunghe, troppo lunghe: in molte regioni italiane tre mesi se il paziente è minorenne e cinque, sei mesi per i maggiorenni.