Le tre donne più influenti del 2022 sono Giorgia Meloni, Chiara Ferragni e Benedetta Rossi

Quali sono state le donne più influenti e popolari del 2022? E di che cosa parlano? A rivelarlo "Potere alle donne", una indagine condotta analizzando i dati di quattro social media (Facebook, Instagram, TikTok e Twitter) dell'intero anno. A realizzarla IZILab, piattaforma specializzata in analisi innovative con l'utilizzo di un tool proprietario, grazie all'applicazione di algoritmi di machine learning e conduce analisi di web monitoring e social listening su politica, tematiche sociali e di costume.

Le tre donne sul podio

Nell'anno in cui l'Italia ha visto eleggere la prima donna premier della storia del Paese, l'analisi ci dice che le prime tre donne più influenti sono proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (o "il" presidente, come preferisce essere definita lei), l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ovvero l'influencer italiana di moda più famosa all'estero, e Benedetta Rossi, che nata sui social ha saputo conquistarsi uno spazio anche in tv. L'indagine considera influencer, imprenditrici, attiviste, scienziate, conduttrici tv, personaggi politici, atlete e scrittrici. Personaggi femminili forti, popolari, che parlano di cucina, scienza, inclusione, empowerment. Del resto di valorizzazione del ruolo femminile si è parlato molto in questi anni e si continuerà a parlare anche nel 2023 perché, tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è anche il raggiungimento della parità di genere. L'analisi va quindi a mappare la popolarità e la capacità di influenzare il dibattito pubblico da parte delle donne che si sono distinte nel loro campo e al di fuori di esso, attraverso i dati quantitativi e qualitativi.

A ciascuna il suo social di riferimento

Entrando nel dettaglio, l'elaborazione restituisce quattro classifiche per ogni singolo social media. Le tre donne più popolari su quattro social media sono: Ferragni, su Instagram con 28 milioni e 300 mila follower e una comunicazione da influencer che tocca temi come moda, attivismo e politica (ricordiamo la sua polemica contro Giorgia Meloni sull'aborto in campagna elettorale e la sua posizione sempre in prima linea in favore dei diritti LGBTQI+). C'è poi Benedetta Rossi, food blogger, ma soprattutto la chef più apprezzata d'Italia grazie al programma Fatto in casa - in onda su Real Time e su Food Network, canali del gruppo Dicovery - che ha conquistato il podio di Facebook con 8 milioni di fan. Ed è ancora Ferragni a detenere il primato su TikTok, piattaforma in ascesa anche tra un pubblico over e non più appannaggio dei più giovani, con 6 milioni di follower.

Per Twitter invece la corona spetta a Giorgia Meloni: 2 milioni e 700 mila follower per la leader di Fratelli d'Italia, un soffitto di cristallo rotto e un primo traguardo raggiunto. Scalando le posizioni della classifica, immediatamente dopo Meloni, sempre su Twitter, c'è Elisabetta Canalis con 1 milione e 400 mila follower: ex velina di Striscia La Notizia, la showgirl coltiva la sua popolarità con l'attivismo animalista.

La crisi tra Totti e Ilary interessa più di una crisi politica

Subito dopo di lei, Ilary Blasi, conduttrice storica de Le Iene, ricordata per essere l'ex moglie di Francesco Totti la cui separazione ha scosso il web più di una crisi politica. Blasi ha 1 milione e 300 mila follower su Twitter e si posiziona, su Instagram, al quarto posto dopo Canalis con 3 milioni e 182 mila follower.

AstroSamantha c'è

Altra posizione interessante è quella di AstroSamantha, ovvero la prima donna italiana ad andare nello spazio e capo missione per sei mesi nello spazio per l'agenzia europea Esa: Samantha Cristoforetti. Sua la terza posizione su Facebook con oltre 1 milione di fan; sempre sua la quarta posizione su Twitter con 1 milione di follower e terza posizione su TikTok con 818 mila follower, subito dopo Meloni.

Body positivity, disabilità, empowerment e linguaggio paritario. Di cosa parlano le donne sui social

La popolarità, insomma, non passa solo per la tv, anzi: i social rappresentano un'occasione di influenza importante. Tanto che tra le quattro classifiche realizzate spiccano anche giovani influencer come Le Twins, ovvero Ylenia e Nicole Burato, giovanissime che hanno snobbato Facebook e Twitter per posizionarsi invece all'undicesmo e dodicesimo posto rispettivamente su TikTok e Instagram. Le donne più pop in Italia parlano anche di body positivity, disabilità, empowerment femminile, e in questo 2022 c'è stata anche la prima volta in cui il libro di una sociolinguista, Vera Gheno, è diventato il tema più popolare dell’esame di maturità, proprio perché tratta del modo con cui stiamo al mondo: il linguaggio e le conseguenze nell’iperconnessione. Gheno è tredicesima su Twitter ma, da notare, dopo la regina del gusto, Benedetta Rossi, con 13900 follower.

Infine ci sono nel mezzo della classifica, ma tutte le posizioni raccontano una storia, Valentina Pitzalis, Laura Brioschi, Benedetta De Luca, donne che si sono fatte ascoltare per il loro attivismo e testimonianza sulla body positivity, la violenza contro le donne, la disabilità. Interessante notare che in sesta e ottava posizione su Facebook ci sono Michela Murgia, scrittrice femminista e antifascista, e la neo Senatrice Ilaria Cucchi; due donne che hanno lottato, soprattutto Cucchi, per la verità e la giustizia.