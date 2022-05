Elisabetta Franchi replica alle polemiche: "Non accetto strumentalizzazioni, sono una donna imprenditrice"

Il nome di Elisabetta Franchi continua ad essere trend topic sui social dopo le dichiarazioni rilasciate durante un evento organizzato da Il Foglio e Pwc. L'imprenditrice ha rimarcato di avere assunto nella sua azienda la quasi totalità di donne, ma con la precisazione di preferire solo coloro che abbiano superato i 40 anni, perché ormai fuori dai meccanismi di conciliazione tra vita privata e lavorativa.

"Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini", ha affermato. E ancora: "Le donne le ho messe (nell’azienda) ma sono 'anta', questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano h24, questo è importante".

Il punto di vista della stilista ha scatenato un ampio dibattito tra gli utenti, portando la diretta interessata a chiarire la sua posizione, sui social prima e poi in un'intervista dove ha argomentato ulteriormente il proprio punto di vista parlando di parole strumentalizzate.

Elisabetta Franchi dopo le polemiche sul suo intervento

"Non accetto strumentalizzazioni: sono una donna imprenditrice a capo di un azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avanti anche la famiglia, con grande fatica. Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?" ha detto Elisabetta Franchi al Corriere commentando il punto di vista che ha scatenato così tante polemiche. "Ho cercato di dare una risposta all'assenza di donne nelle posizione gerarchiche nella moda: la conclusione è che donne dirigenti nel nostro ambiente non ne esistono, perché nel momento in cui una trentenne si assenta per maternità non ritrova la posizione che aveva lasciato. E questo perché da noi lo Stato non riesce a dare il sostegno che c’è altrove".

Per ciò che riguarda la dedizione al lavoro h 24 che la stilista ha affermato di pretendere da un dirigente: "La gente pensa che il lavoro della moda sia tutto un lustrino: è una realtà durissima, in cui bisogna stare sul pezzo e prendere al volo un aereo. Io stessa sono una madre che dopo tre giorni dal taglio cesareo era in azienda: è stata una violenza". Infine: "Siamo in un’epoca in cui difendere gli uomini può essere un passo falso, ma in cui le donne vanno sostenute: mi auguro di trovare più dirigenti donne in futuro, ad oggi non ne vedo", ha concluso.

In una storia Instagram Elisabetta Franchi ha poi aggiunto: "L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo 'Donne e Moda' da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente. Mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta fra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io".

Care donne, siete brillanti? Prurilaureate? Piene d'idee?

Allora mettetevi comode e aspettate qualche decennio, perché prima dei 40 Elisabetta Franchi non vi assume.

A meno che non siete disposte a venire al lavoro coi postumi delle doglie o i punti ancora freschi di cesareo pic.twitter.com/CBxopevxDU — Cesare (@cesareporto) May 7, 2022