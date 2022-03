Festa della donna, al via la campagna 'Il mio corpo è un tempio' contro gli stereotipi e la diseguaglianza di genere

In occasione dell’8 marzo 2022, Festa della Donna, Laura Rossi, Presidente de La Stella di Daniele Onlus, con la sua squadra speciale è accanto alle donne e insieme lanciano un messaggio per risvegliare il lato sacro del femminile.

Si chiama “Il mio Corpo è un Tempio” la campagna nazionale di sensibilizzazione che guarda al futuro ponendo al centro le adolescenti, le ragazze, quindi le donne di domani. L’obiettivo è quello di una grande rinascita dell’immagine della donna agendo sulle nuove generazioni: donne e uomini di domani con la consapevolezza che la vera rivoluzione passa attraverso il rispetto del proprio corpo, di sé e degli altri. La campagna verrà lanciata domani, martedì 8 marzo 2022 alle 15.30 alla Sala delle Conferenze della Camera dei deputati.

“La cultura che vorremmo diventasse virale dovrebbe accumunare uomini e donne, che usano il proprio corpo come il protagonista di una dimensione non più solo estetica ma etica” afferma Laura Rossi descrivendo i talk e i laboratori previsti per l’occasione come un intreccio di competenze tra giornalisti e docenti supportati da un fotografo, Roberto Rocco, una psicologa e una sessuologa.

Fotografie d’autore

La Campagna propone “scatti di autore” del maestro Roberto Rocco, fotografo e regista di fama internazionale, di donne vere, nel cuore, nell’anima e nelle espressioni, per superare quegli stereotipi che hanno reso la donna oggetto. Rocco propone scatti che sono quasi fotogrammi di film che scorrono nell’immaginario inducendo l’osservatore a nuove riflessioni andando oltre la cosiddetta “società dello spettacolo”.

I volti della Campagna sono di giovani donne, forti, coraggiose, alcune delle quali hanno scelto impegni lavorativi importanti. Donne che vivono nel mondo e che lo osservano, che lo difendono, che lo interpretano, che se ne prendono cura. Le protagoniste sono una autista di autobus, una studentessa, due attrici, una dottoressa, un’infermiera, una poliziotta, un’impiegata e una imprenditrice.

I volti di donne con accanto lo slogan “Il mio corpo è un tempio” arriveranno in varie città italiane: Venezia, Firenze, Milano,Roma,Napoli,Lecce, Palermo, Olbia, insieme alle loro videointerviste e spot in cui sono protagoniste.

Il laboratori

La Campagna di sensibilizzazione entrerà nelle scuole con laboratori per promuovere e sviluppare competenze nelle relazioni sentimentali nei giovani, in collaborazione tra scuola e famiglia. Previsti workshop di educazione sessuale e affettiva per preadolescenti e percorsi di educazione affettiva e sessuale per adolescenti con Antonella Elena Rossi, psicopedagogista, Comandata Miur, Direttore Scientifico de La Stella di Daniele Onlus e Rosa Perosi, psicopedagogista e sessuologa.

Basta esprimersi con gli emoji e dire TI AMO con un cuore! Verranno affrontati temi come: l’innamoramento, il corteggiamento e l’amore. Cos’è il sesso e la sessualità? Riconoscere ed esprimere i segnali del corpo tipici dell’innamoramento. Riflessioni sul corteggiamento: è il maschio a corteggiare la femmina? Stereotipi di genere, pregiudizi. Il ruolo delle emozioni, l’empatia.

“Il mio corpo è un Tempio” perché? “La Donna è un tempio, il suo corpo è un tempio, un luogo di bellezza, sacro, da rispettare, da tutelare, da proteggere. Uno stato, quello di essere Donna che la Donna stessa, per prima, deve riconoscere come un grande dono ricevuto - afferma la Dr.ssa Antonella Elena Rossi, anche Vice-Presidente de La Stella di Daniele Onlus - Vorremmo venissero svelati e superati gli stereotipi che con maestria ci arrivano da ogni parte e ci entrano sottopelle come quelle dinamiche di potere tra Uomo e Donna, quelle disuguaglianze di genere che nella maggior parte dei casi abbiamo largamente interiorizzato”.

Le protagoniste della campagna

Nove sono le donne protagoniste della campagna: Miriam Galanti (attrice), Arianna Piccolo (medico dell’ospedale Tor Vergata), Fabiola Fiorilli (conducente autobus Atac), Pia Cantelli (Polizia postale), Agnese Catalani (studentessa), Silvia Carusillo (attrice), Carmela Fruci infermiera dell’ospedale Tor Vergata), Gilda Faleri (imprenditrice digitale) e Beatrice di Gianfrancesco (responsabile amministrazione).