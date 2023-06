Gilda Sportiello, la prima parlamentare ad allattare in aula a Montecitorio

Correva il 2010 quando l'allora eurodeputata del Pdl, Licia Ronzulli, oggi senatrice di Forza Italia, portò per la prima volta con sé al Parlamento europeo la figlia Vittoria. Quelle immagini avevano fatto il giro di web e tv scatenando un acceso dibattito in Italia. Oggi, a distanza di 13 anni, anche le deputate mamme sono riuscite a entrare nell'emiciclo della Camera con prole al seguito per partecipare ai lavori parlamentari: a fare da apripista è stata la pentastellata Gilda Sportiello che questa mattina ha portato nell'Aula di Montecitorio - una prima assoluta per il palazzo - il suo neonato, Federico, figlio del collega Riccardo Ricciardi.

L'annuncio della presenza del piccolino è arrivato all'ora di pranzo dal presidente di turno della seduta, l'azzurro Giorgio Mulè tra gli applausi bipartisan dei parlamentari presenti: ''Ora parleremo a voce bassa...Da questa seduta fa il suo esordio in aula il piccolo figlio della nostra collega Sportiello. Per la prima volta e con l'uninamità dei gruppi, è nell'emiciclo con noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico".

A commentare quanto accaduto è stata la stessa Sportiello: ''Troppe sono le donne che interrompono precocemente l'allattamento, non per scelta, ma perchè obbligate al rientro sul luogo di lavoro'', ha spiegato. Giusto un anno fa, a novembre, è arrivato l'ok della Giunta per il regolamento della Camera all'ingresso delle deputate mamme durante le sedute in Aula per partecipare ai lavori parlamentari con i loro figli e allattarli nell'Emiciclo fino al compimento di un anno.

Di seguito, la deputata del M5S Gilda Sportiello mentre allatta il figlio un aula. Con lei il compagno padre del piccolo, Riccardo Ricciardi