La First Lady Jill Biden trascorrerà la festa della mamma con le famiglie ucraine sfollate

Si avvicina la festa della mamma, che quest’anno la first lady americana Jill Biden trascorrerà in maniera diversa. La signora Biden passerà infatti questa giornata in compagnia di madri e bambini ucraini fuggiti per salvarsi dalla guerra, come annunciato dalla Casa Bianca.

L’incontro, in programma per domenica 8 maggio avverrà in Slovacchia, uno dei paese europei che la first lady intende visitare durante il viaggio di cinque giorni in Europa che inizierà giovedì 5.

Il viaggio della first lady partirà alla base aerea di Mihail Kogalniceau in Romania, dove incontrerà i membri del servizio militare per poi recarsi a Bucarest.

Sabato la Dr. Jill Biden, come ama farsi chiamare, ricordando la sua carriera trentennale da insegnante incontrerà invece membri del governo rumeno, personale dell'ambasciata statunitense, operatori umanitari e educatori: "che stanno aiutando a insegnare ai bambini ucraini sfollati e a integrarli in un ambiente scolastico stabile e sicuro”, si legge nella nota della Casa Bianca.

Domenica 8 maggio, giornata sia in Europa che negli Stati Uniti dedicata a celebrare le mamme la signora Biden si sposterà a Kosice e Vysne Nemecke, in Slovacchia, dove incontrerà madri e bambini ucraini.

Le Nazioni Unite stimano che più di 5,6 milioni di ucraini siano fuggiti nei paesi vicini dall'inizio della guerra. L'agenzia afferma che altri 6,5 milioni di persone sono probabilmente sfollate all'interno dello stesso paese dilaniato dalla guerra.

Più del 90 per cento di coloro che hanno lasciato il paese sono donne e bambini a causa del divieto imposto dall'Ucraina agli uomini in età da combattimento, dai 18 ai 60 anni, di lasciare il Paese.

Il sostegno della First Lady all’Ucraina

Già nei mesi scorsi l fa first lady non ha mancato di mostrare il suo appoggio all’Ucraina. Lo ha fatto indossando una mascherina ricamata con un girasole, il fiore nazionale ucraino diventato simbolo di resistenza. Inoltre la first lady ha voluto accanto a sé nella cabina d’osservazione l’Ambasciatrice ucraina Oksana Markarova durante il discorso del Presidente Biden sullo stato dell’Unione, martedì 1 marzo.

Lo stesso mese, Jill Biden ha visitato le famiglie dei soldati statunitensi inviati in aiuto nella guerra in Ucraina. In una base dell'esercito a Fort Campbell, in Ky., ha detto di aver capito quanto devono sentirsi spaventati e soli: “Sono la mamma di un militare”.