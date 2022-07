"L’altra donna del re", stasera su La 5: la vera storia di Maria Bolena

Oggi, 23 luglio, La 5 trasmette alle 21.-10 “L’altra donna del re”, film del 2008 tratto da un libro di Philippa Gregory, con la regia di Justin Chadwick. Maria Bolena è interpretata da Scarlett Johansson; Anna Bolena da Natalie Portman. Ripercorriamo la vera storia di Maria, meno nota di Anna ma dalla vita intensa e discussa.

Maria Bolena, la vera storia: ispiratrice del film “L’altra donna del re”

Le biografie dedicate alla vita di Maria Bolena premettono, generalmente, l’incertezza di alcuni eventi (e relative date). Nacque tra il 1499 e il 1504 nel castello di Hever, da una famiglia devota ai Tudor, ma grazie alla madre Lady Elizabeth Howard, legata anche alla Casa di York. Curiosamente, anche se la maggior parte degli storici la ritengono la sorella maggiore di Anna (nata tra il 1501 e il 1502) non vi sono certezze in merito. Nel 1514 Maria partì verso la Francia, in veste di dama di compagnia della sorella di Maria Tudor, che stava per sposarsi al re Luigi XII. Dopo le vicissitudini della Tudor, la Bolena si trattenne in Francia come dama della nuova regina Claudia di Francia. Quando nel 1519 Maria tornò alla corte inglese, a causa della relazione intrapresa con il re Francesco I di Valois fu accolta con una reputazione pessima e i pettegolezzi sul suo conto all’epoca spopolarono.

Nel 1520 Maria sposò William Carey, un gentiluomo della camera privata del re Enrico VIII. La coppia fece residenza a corte e a due anni dalle nozze, a Maria fu fatta pressione dalla famiglia Bolena-Howard per diventare l'amante di Enrico VIII. La donna restò favorita del re per 4 o 5 anni: in quel periodo ebbe due figli: Catherine e Henry. Sebbene Enrico VIII non riconobbe mai i due bambini, a detta dei più il padre biologico fu proprio lui: Henry pare fosse anche particolarmente somigliante al sovrano. Quando nel 1526 le simpatie di Enrico VIII passarono alla sorella Anna, Maria fu abbandonata da tutti, padre e sorella compresi. William Carey morì il 22 giugno 1528 e subito dopo il re affidò il piccolo Henry ad Anna Bolena.

Nel 1534 Maria sposò in gran segreto William Stafford, giovane figlio di Humphrey Staffordun e gentiluomo di corte. Il matrimonio avvenne grazie a ragioni sentimentali, ma generò a corte grande scandalo: il ragazzo non aveva origini nobiliari. Quando Maria rimase incinta, fu allontanata dalla corte insieme al marito. I successivi anni della donna sono incerti, in particolar modo quelli del periodo 1534-1936 (anno dell'esecuzione di sua sorella). In seguito pare che abbia vissuto con il marito a Rochford (Essex) in una tenuta ereditata nel 1538, dopo la morte dei genitori. Maria assistette da lontano alla rovinosa caduta dei genitori e della sorella e morì il 19 luglio 1543, quasi certamente nella residenza di Rochford.

Dove vedere L’altra donna del re in tv e in streaming (23 luglio 2022)

L’altra donna del re va in onda questa sera, 23 luglio, alle 21:10 su La5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.