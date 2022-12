Chi è Lavina Abate, Miss Italia 2022, eletta ieri sera

Si chiama Lavinia Abate, ha 18 anni, è di Roma; è lei la nuova Miss Italia edizione 2022. La reginetta, arrivata con il titolo di Miss Lazio, ha sbaragliato le altre venti 'rivali' ed è stata incoronata dalla patron Patrizia Mirigliani e dal presidente della giuria Massimo Boldi sul palco del Crowne Plaza Hotel di Roma, che ha ospitato la serata finale presentata dal giornalista Salvo Sottile.

Studentessa all'ultimo anno di liceo, Lavinia Abate pratica danza da ben 12 anni, studia composizione, ama cantare e comporre musica. Lei si autodefinisce "modesta, sensibile, trasparente". La grande gioia per la vittoria cancella i cinque anni in cui è stata costretta a indossare un busto per la schiena, che ha reso difficile gli anni della sua adolescenza ma non ha inciso sulla bellezza del suo fisico.