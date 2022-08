Non tinge più i capelli, il tg la licenzia: "Sono scioccata e rattristata"

Decide di non tingere più i capelli e di condurre il tg andando in onda con la sua chioma naturale, e viene licenziata: è quanto accaduto a Lisa LaFlamme, per dodici anni giornalista dell'emittente canadese Ctv, che ha visto rescindere il suo contratto dopo la scelta di mostrarsi in video con i capelli grigi.

E' stata la stessa giornalista a raccontare l'accaduto: "Sono scioccata e rattristata. A 58 anni, pensavo ancora che avrei avuto molto tempo per raccontare storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana", ha detto LaFlamme - che di recente ha vinto il premio come miglior conduttore di notizie ai Canadian Screen Awards - in un video pubblicato sul suo profilo Twitter lo scorso 15 agosto. La conduttrice ha spiegato di aver smesso di tingere i capelli durante il periodo della pandemia, quando era impossibile andare dal parrucchiere: "Alla fine ho detto: perché preoccuparsi dell'età? Sto diventando grigia. Onestamente, se avessi saputo che poteva essere così liberatorio, l'avrei fatto molto prima" ha confidato ancora. Ma il direttore di CTV News e di diversi altri media del Paese non hanno apprezzato la scelta di presentarsi in diretta tv con i capelli grigi.

"Chi ha approvato la decisione di Lisa?", era stato il commento che Michael Melling, neo direttore del telegiornale, aveva fatto in riunione appena entrato in servizio. Secondo quanto si apprende dalla stampa canadese, la sua domanda era stata sentita da tutti i dipendenti presenti durante la registrazione delle news. E, ancora, qualche settimana più tardi ci sarebbe stata una nuova lamentela: Melling aveva fatto notare che sotto le luci dirette dello studio, i capelli grigi di Lisa assumevano una "spiacevole tonalità violetto".

I have some news... pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022

I rapporti tra Lisa LaFlamme e il dirigente di Ctv

Stando a quanto riporta il Globe and Mail, pare che tra LaFlamme e Melling ci fossero stati anche dei precedenti scontri per via di questioni giornalistiche, per cui i capelli grigi potrebbero essere stati una "scusa" per un allontanamento dovuto ad altri motivi. Sia Ctv che il direttore Melling, infatti, hanno sostenuto che la rottura sia stata dovuta a "decisioni aziendali" e "al cambiamento di abitudini degli spettatori", e si sono detti pronti a offrire alla ex conduttrice altre forme di collaborazione. Intanto, però, la Bell Media, la società madre di CTv, ha annunciato l'apertura di un'indagine indipendente sulle accuse di discriminazione. La vicenda ha innescato un acceso dibattito con accuse di sessismo e discriminazione rivolte all'azienda che però le ha categoricamente respinte.