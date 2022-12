Ludovica e Chiara, sorde dalla nascita: "Così usiamo Instagram, la nostra diversità è un valore aggiunto"

Immagini, foto, video. Ma pure toni, accenti, pronunce, musica: la comunicazione è così che si fa, è pure attraverso i suoni che passano messaggi e informazioni. E annotarlo no, davvero, non è banale. Non è ovvio, non è scontato metterlo nero su bianco, rileggerlo e rifletterci su quando nel frastuono di parole, di conversazioni e monologhi di ogni sorta, a un certo punto emergono le voci di persone come Ludovica Billi e Chiara Bucello che raccontano tutta un'altra storia, quella che scrive ogni giorno chi è sordo dalla nascita.

Sono "diverse" Ludovica e Chiara, "diverse" esattamente come chiunque: "Spesso il termine diversità mette timore, paura, vergogna e viene scambiata col significato di “inferiore”. Per tutto questo noi siamo e ci sentiamo diverse, perché è proprio grazie alla nostra sordità che riusciamo a vedere il mondo con altri occhi" ci spiegano le due graphic designer di 25 e 29 anni che insieme hanno aperto The Deaf Soul, pagina Instagram concepita come uno spazio per la comunicazione e l'informazione delle persone con disabilità uditive. Secondo La Fondazione Pio Istituto dei Sordi, in Italia le persone che hanno una perdita uditiva sono circa 5 milioni, di cui il 75% ha una perdita uditiva leggera o media e il 5% grave o profonda. Chiara e Ludovica si rivolgono a loro sì, ma anche al resto della gente che vuole saperne di più, per approfondire un tema "invisibile" e allo stesso tempo reale e presente: "Parliamo di tutto ciò che ha a che fare con la sordità, perché c'è un mondo dietro che vogliamo raccontare, senza vittimismo, ma con ironia, per abbattere l'ignoranza su questa caratteristica "invisibile" anche attraverso i social".

L'infanzia di Ludovica e Chiara

Ludovica e Chiara sono nate sorde. "Sorde" - attenzione - non "sordomute". "Il termine sordomuto è ritenuto offensivo. I sordi non sono muti, le corde vocali ce le hanno. Un sordo, magari, non riesce a parlare, ad esprimersi perché non ha seguito una corretta logopedia" chiarisce subito Ludovica. Come Chiara, dopo aver portato per diversi anni un apparecchio acustico, Ludovica si è sottoposta ad un intervento per l'installazione dell'impianto cocleare, un dispositivo elettronico che diversamente dalle protesi, amplifica il suono, converte le onde sonore in impulsi elettrici e simula ciò che fa la struttura dell'orecchio interno (la coclea, appunto) che traduce l'informazione acustica in impulsi nervosi per renderla comprensibile al cervello. Il tipico impianto cocleare è formato da una componente esterna che in genere va applicata dietro l'orecchio e da una interna, da inserire chirurgicamente all'interno dell'orecchio.

"Con gli apparecchi acustici sentivo, ma non bene, e quindi non parlavo bene. Così quando avevo sette anni i miei genitori hanno deciso per l'operazione di impianto cocleare e ho iniziato una riabilitazione di logopedia che mi ha permesso di partire da zero, di imparare a pronunciare le lettere, di riprodurre i suoni. È stato un percorso lungo e faticoso, ma mi è servito" spiega Ludovica. "Io l'ho messo nel 2018, all'inizio avevo paura dell'intervento" l'esperienza di Chiara: "Mi accontentavo dell'impianto, di quello che riuscivo a sentire. Poi dopo l'intervento è stato come rinascere una seconda volta: ho iniziato la logopedia e anche la psicoterapia. Ora sento bene tutto, riconosco i suoni, quello della pioggia, per esempio, i passi".

"Sulla sordità un mondo di pregiudizi"

Non è stato facile essere bambine sorde, alunne di scuola prima e studentesse universitarie poi, compagne di classe di coetanei estranei all'empatia. "Ho capito di avere un problema quando i miei compagni di classe mi prendevano in giro" ricorda Ludovica, descrivendo le sensazioni di inadeguatezza e imbarazzo come costantemente presenti per tutta la sua adolescenza: "Dopo aver messo l'impianto cocleare è stato anche peggio, perché mentre le protesi acustiche erano piccole, il dispositivo acustico si vedeva. Fino a 24 anni non accettavo la mia sordità: invidiavo anche chi parlava al telefono, ero arrabbiata di non poter seguire i film al cinema senza sottotitoli. Al mare con un caldo infernale io comunque portavo i capelli sciolti perché mi vergognavo, anche se stavo con i miei amici che sapevano". Stesso senso di disagio per Chiara: "Anche per me gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati difficilissimi. Il rapporto con i compagni di scuola, dalle elementari e alle superiori, è stato complicato", dice la 29enne che nel pieno della pandemia, quando il lockdown confinava tutti nelle proprie davanti ai computer, è stata contattata da Ludovica: "L'ho vista che parlava della sordità sui social e così è nata la nostra amicizia e l'idea di aprire questa pagina".

"Quella sorda non capisce un caz*o"

Da quando, giocando a pallavolo, si sentiva dire frasi del tipo "quella sorda non capisce un caz*o, dovrebbe far parte di una squadra per sordi e non stare qua" di tempo ne è passato, ma tutt'ora non mancano le frecciate sparate da chi proprio non riesce e non vuole andare oltre: "Ancora c'è chi mi prende in giro per come prununcio la erre: anziché stare attenti a quello che dico si soffermano su come lo dico" ammette Ludovica: "È stato fondamentale il supporto della mia famiglia: quando tornavo a casa in lacrime certa di voler mollare tutto, di smettere di giocare i miei genitori mi dicevano di non farlo, di non mollare, di essere forte". Anche tra i professori c'è stato chi non ha fatto nulla per alleviare una sofferenza invisibile e profondissima: "Ci sono stati quelli che mi hanno fatto sentire incapace", confida ancora insieme al ricordo dello sguardo perplesso con cui alcuni di loro la guardarono quando dichiarò fiera di voler frequentare l'università dopo il diploma: "Ah... Vabbè, provaci..." il commento pronunciato senza convinzione.

Stessa situazione per Chiara: "Ci sono stati insegnanti che mi hanno fatto sentire incapace. Erano certi che non ce l'avrei fatta. Ancora adesso c'è chi mi scrive che mi sono laureata solo perché ho fatto pena ai professori".

Sordi sui social: l'importanza dei sottotitoli

Ma che significa essere sorde in un contesto come i social, dove suoni, musiche e parole sembrano fondamentali per comunicare? "Noi viviamo con gli occhi, i sottotitoli sono importantissimi" ci spiegano ancora Chiara e Ludovica che quando tolgono l'apparecchio esterno tornano a non comprendere pienamente suoni e voci. "Tantissimi sono gli influencer, i personaggi pubblici, che non li mettono e questo mi fa rabbia: ma come fanno le persone sorde a capirli? So che nel Regno Unito Instagram ha attivato una funzione per creare automaticamente i sottotitoli, ma in Italia ancora questa funzione non c'è: al momento i sottotitoli automatici sono solo per i video Instagram e per Tiktok".

Nessuna delle due ragazze conosce il linguaggio dei segni, sistema di comnunicazione che viaggia sul canale visivo-gestuale e non uditivo come le lingue orali: "I miei genitori non hanno voluto che la imparassi, volevano che fossi autonoma perché è un tipo di linguaggio che non conoscono tutti: se io comunico così, come faccio a farmi capire se chi mi sta di fronte non lo conosce?" dice Ludovica; "C'è chi spinge molto affinché i sordi comunichino solo col linguaggio dei segni, ma secondo me in questo modo si tende a restare chiusi tra noi, senza poter comunicare con chi sordo non è" le fa eco Chiara: "Ognuno ha le sue idee, ognuno ha diritto di scegliere come comunicare". Che si conosca o meno la lingua dei segni, per entrambe resta imprescindibile fare attenzione ai sottotitoli, dettaglio di cui oggi la tv sembra farne spesso a meno: "Se siamo a casa e togliamo l'impianto, il tg non lo sentiamo, la tv non la sentiamo... E infatti ci troviamo a guardare soprattutto le serie tv sulle piattaforme streaming che hanno sempre la possibilità di mettere i sottotitoli".

E la musica, le canzoni? Come ci si approccia a tutto quel mondo? "Ho iniziato a sentirle quando ho messo l'impianto cocleare. Mettevo lo stereo a tutto volume" ricorda Ludovica: "La prima canzone che ho imparato a cantare è stata Vivere di Vasco Rossi. La cantavo con mia mamma. Senza apparecchio prcepisco voci e vibrazioni. Per chi non riesce, poi ci sono anche delle pedane vibranti, una sorta di tappeto che si mette sul pavimento, vibra e trasmette la musica".

Queste e tante altre sono le curiosità e le informazioni che Chiara e Ludovica trasmettono attraverso i social, con la pagina Instagram The Deaf Soul che a oggi conta oltre 10mila follower e anche con gli account personali sempre aggiornati: "Vogliamo essere un punto di riferimento per chiunque voglia conoscere di più sulla sordità" l'intenzione di entrambe: "E andare nelle scuole, informare i ragazzi su un tipo di diversità che non è un problema, semmai un valore aggiunto".