La principessa e il povero: Mako sposa un borghese (e rinuncia ai privilegi)

Come nella migliore delle favole. La principessa Mako ha lasciato stamani la sua residenza a Tokyo per registrare il matrimonio con l'ex compagno di università Kei Komuro, un borghese conosciuto nel 2017, con le nozze che segnano di fatto l'uscita di Mako dalla casa imperiale.

Niente riti tradizionali. Mako, prima nipote dell'imperatore giapponese Akihito, ha rinunciato alla somma prevista per le donne che smettono di far parte della famiglia imperiale. "Harry e Meghan del Giappone", li hanno già soprannominato in media, in riferimento al fatto che la loro scelta d'amore comporta una rinuncia rispetto ai benefit spettanti al rango della principessa. Prima del matrimonio, la nipote dell'imperatore Naruhito, si è inchinata più volte davanti ai genitori. Un abbraccio, ha riportato l'agenzia Kyodo, con la sorella minore prima di lasciare la residenza.

La protesta contro il matrimonio

Contro il matrimonio c'è stata anche una protesta, riporta la Bbc. "Mi dispiace molto per l'inconveniente provocato e sono grata a coloro che hanno continuato a sostenermi - ha detto Mako secondo l'Nhk - Per me Kei è insostituibile, il matrimonio è stato per noi una scelta dovuta". Mako, che è apparsa in abito verde chiaro e con un piccolo bouquet, ha sofferto di una sindrome di stress post traumatico per l'eccessiva attenzione dei media sulla sua vita privata.

In Giappone le donne non possono ascendere al trono

Da questo momento in poi, Mako seguirà lo stesso iter della zia, ex principessa Sayako e unica figlia di Akihito e dell’imperatrice Michiko, che ha sposato un membro dell’amministrazione di governo ed è uscita dalla Casa imperiale, diventando Sayako Kuroda. Le donne non possono ascendere al trono, in base alla legge salica nipponica. La successione al Trono del Crisantemo è garantita da Naruhito, che dovrebbe succedere ad Akihita in via d’abdicazione, e in seguito piccolo principe Hisahito, il figlio di 13 anni di Akishino e fratello minore di Mako.

Il matrimonio tra i due, entrambi 30enni, era previsto nel 2018, ma era stato rinviato dopo indiscrezioni di stampa su problemi finanziari della madre dello sposo, un prestito apparentemente non restituito dalla donna all'ex compagno. In attesa del trasferimento a New York, la coppia - ha riportato la Kyodo -andrà a vivere in un condominio di Tokyo.