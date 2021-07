Malika, una Mercedes con i soldi della raccolta fondi: "Volevo togliermi uno sfizio"

Ad aprile la sua storia ha commosso e smosso l'Italia intera. Malika Chalhy, 22enne di Castelfiorentino, è stata cacciata di casa e minacciata dalla famiglia perché innamorata di una donna. Per lei una solidarietà senza precedenti.

In pochi mesi Malika diventa una bandiera del movimento Lgbt, si divide tra manifestazioni e ospitate televisive, promette a sua volta di aiutare chi si trova a vivere la sua stessa sofferenza e a combattere la dura battaglia contro l'odio e la discriminazione, decidendo di destinare i soldi delle due raccolte fondi messe in piedi per lei - 140 mila euro - proprio a questa causa. 140 meno i 17 mila spesi per una Mercedes con cui è stata vista girare per le strade di Milano (fotografata dalla sorella di Tommaso Zorzi) e che inizialmente aveva assicurato appartenesse ai genitori della fidanzata. "Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina. Potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto" ha ammesso in un'intervista a Tpi.

Che fine hanno fatto i soldi?

La domanda su che fine hanno fatto quei soldi nasce spontanea, ma soprattutto instilla più di qualche dubbio sulla buonafede dei destinatari di certe raccolte fondi. "Ho preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti" ha spiegato ancora, aggiungendo: "Non avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei. Adesso ho avuto delle spese per la macchina". La 22enne ha detto di aver mentito inizialmente sulla macchina perché "sotto pressione", assicurando che quei soldi hanno uno scopo più alto. "Non donerò ad enti ma fondo un'associazione con la Boldrini". Peccato che Laura Boldrini ha smentito la notizia e il pantano in cui è finita Malika si allarga a macchia d'olio.