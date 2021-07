Malika Chalhy rompe il silenzio dopo la bufera: "Vi devo delle spiegazioni"

"Scrivo questo post perché sento di dovervi queste parole e delle spiegazioni". Inizia così il lungo flusso di coscienza di Malika Chalhy, travolta dalla bufera dopo le immagini che la ritraevano a bordo di una Mercedes, acquistata con i soldi della raccolta fondi messa in piedi per lei, oltre a un bulldog francese da 2.500 euro, altra pietra dello scandalo in questa spinosa vicenda portata a galla da Selvaggia Lucarelli.

L'intervista alla 22enne ripudiata dalla famiglia perché omosessuale ha fatto il giro del web, sollevando l'ira dei benpensanti - e non solo - che l'accusano di aver sperperato i soldi delle donazioni. Lei si difende, condivide tra le storie i bonifici fatti in questi mesi ad associazioni benefiche, e racconta la sua versione: "Gli articoli che sono usciti tra ieri e oggi mi hanno fatto star male perché ricchi di cose non vere e raccontate male, forse, con lo scopo di farmi sembrare la persona che non sono, per quanto io voglia credere nella buona fede di chi sa ciò che ho passato - scrive Malika - Sono passati meno di due mesi da ciò che mi è successo e tutti i vostri aiuti sono stati la mia salvezza, mi avete dato la forza e i mezzi per riprendere in mano la mia vita. Questo arco di tempo è poco per una ragazza di 22 anni per elaborare tutto ciò che ha passato e che nel cuore porterà sempre, ma nonostante il breve tempo ho da subito deciso di aiutare gli altri con delle donazioni, perché so che voglio fare tanto per tutti voi e non sarà mai abbastanza per dirvi grazie come vorrei. Le donazioni sono vostre e voglio che sappiate dove finiscono e quanto hanno significato per la persona a cui le avete dedicate".

L'acquisto della Mercedes (usata)

A far esplodere la bomba la Mercedes con cui Malika è stata fotografata per le strade di Milano. Questa la sua replica: "Non ho comprato un'auto di lusso a vostre spese, sono arrivata a Milano per ricostruire la mia vita al sicuro e lontano da chi mi ha messo paura, e non avendo l'auto ne necessitavo per tutti gli impegni sociali e ormai lavorativi che hanno riempito le mie giornate e che soprattutto mi hanno portato a viaggiare in auto per ore - spiega - Ne ho presa una, dando in permuta la mia (che ormai camminava a fatica), prendendone una di seconda mano". 17 mila euro il costo e Malika spiega anche questo: "Sì, l'auto è una Mercedes, un'auto che mi permette di non restare a piedi in questi viaggi lunghi e che mi accompagni il più a lungo possibile. Considerando che non so cosa ci sarà nel mio domani, sto cercando di trovare la stabilità in un momento in cui la terra mi trema sotto ai piedi".

"Sto cercando lavoro"

Malika, grata a tutte le persone che l'hanno aiutata in questi mesi, promette trasparenza ma soprattutto il massimo impegno per ricominciare e costruire la vita che sogna: "Sto cercando lavoro per partire dalla base che mi avete regalato e quest'auto fa parte della ricostruzione della mia vita. Sono una persona che per anni ha lavorato in una pelletteria - scrive ancora - una persona che non si è mai tirata indietro da responsabilità e doveri, non l'ho fatto prima e non lo farò adesso. E non solo per me stessa ma per tutti voi che siete stati la mia famiglia quando non ne avevo una. Da oggi voglio mostrarvi la persona che sono senza filtri mediatici e quindi vi invito a chiedermi qualsiasi cosa. So che ve lo devo e non perdo questo pensiero dalla mia testa nemmeno un secondo e so che ciò che avete fatto per me è per vedermi al sicuro e felice e questa felicità che piano piano sto ritrovando la devo a voi". Infine la stoccata: "Non permetterò mai più a nessuno di manipolare o nascondere le mie verità, perché come famiglia vi meritate tutta la trasparenza del mondo. Grazie per tutto da Malika, la ragazza che per un secondo vi ha toccato il cuore con la sua storia, la ragazza che farà di tutto per essere la voce di tutti. Vi voglio bene".