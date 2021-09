Non lasciamole sole: tutti in piazza in sostegno delle donne afghane

In questi giorni siamo state spettatrici e spettatori delle tante proteste contro i talebani che sono nate in maniera spontanea in tutte le province dell'Afghanistan. Donne di tutte le età sono scese in strada per rivendicare diritti, libertà, pace. Ma dopo le manifestazioni i Talebani hanno iniziato a punirle, entrando nelle case, non permettendogli più di usare i cellulari, di comunicare, di studiare e mettendo a rischio la loro vita e quella dei loro familiari. Ora che ci dicono che tutto è finito, che i talebani hanno vinto e che per le donne non c’è futuro, noi rispondiamo che non le lasceremo sole. Per questo, il prossimo sabato 25 settembre, la fondazione Pangea - che ha lavorato per vent’anni in Afghanistan e continuerà a farlo portando consapevolezza dei propri diritti, pace ed empowerment - sarà nelle piazza d’Italia e salirà sul palco con le sue sorelle e collaboratrici Afghane.

Le richieste di Pangea

Le donne afghane che manifestano, le persone che non sono state evacuate con la P di Pangea disegnata sulla mano, quelle che sono morte nell'attentato all'aeroporto e coloro che in questi giorni stanno rischiando la vita per colpa del regime talebano, aspettano un segnale. Da questa urgenza nascono le manifestazioni della Onlus, volte a chiedere:

che i diritti delle donne non siano argomento di negoziazione né retrocedano rispetto a quanto era stato conquistato in Afghanistan: istruzione, lavoro e possibilità di manifestare per tutte e tutti.

che le donne possano partecipare alla vita politica e siano nei tavoli internazionali sui processi di mediazione di pace per l'Afghanistan come richiede la risoluzione Onu 1325 su “Donne Pace e Sicurezza”

un Osservatorio permanente sui diritti delle donne in Afghanistan, al ministero Affari Esteri e all’Onu, per monitorare la condizione femminile e intervenire sulle violazioni

un piano straordinario di evacuazione umanitaria per chi vuole lasciare il paese, con particolare attenzione alle donne che hanno maggiori difficoltà a trovare vie di fuga in maniera protetta

un piano di accoglienza in Italia dei richiedenti asilo che rispetti le questioni di genere e che tenga conto delle storie di violenza che vivono le donne nei paesi di provenienza, durante il transito e all’arrivo.

Le piazze e le città che aderiscono all'iniziativa

Le piazze che al momento hanno aderito all'iniziativa, prevista per il 25 settembre, sono:

Roma, ore 14, piazza del Popolo

Milano, ore 10, piazza della Scala

Lecce, ore 17, piazza Sant’Oronzo

Bari, ore 17.30, piazza Prefettura

Venezia, ore 12, Campo San Geremia

Nelle prossime ore, saranno comunicate altre piazze. L’elenco completo delle adesioni sarà consultabile sul sito www.pangeaonlus.org. Oggi più che mai #Nonlasciamolesole.

Come partecipare

Per comunicarci le adesioni e le piazze del 25 settembre scrivete a manifestazione@pangeaonlus.org.