Mestruazioni dolorose, l'iniziativa dell'Italia dopo il sì della Spagna al congedo

In Spagna le donne che soffrono per mestruazioni "dolorose" e "invalidanti" hanno il diritto di un periodo di congedo dal lavoro dopo aver fornito un apposito certificato medico. Il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne, rendendo così il Paese il primo in Europa a concedere un tale diritto che, al momento, esiste in maniera simile in Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

L'Italia, dal canto suo, non resta a guardare e avvia un'iniziativa volta a seguire l'esempio spagnolo. Su Change.org è stata lanciata da Alexia Altieri una petizione che chiede il diritto allo smartworking per le donne che soffrono di dismenorrea. "Circa l'80% delle donne soffre di dismenorrea e spesso, a causa di questo, in alcuni mesi sono costrette ad assentarsi da lavoro nei giorni di picco del ciclo mestruale, usufruendo delle giornate di malattia che hanno a disposizione (un numero limitato di giorni usufruibili durante l'anno solare)" si legge nel testo che poi ricorda come sia stata già avanzata una proposta di legge che si proponeva di riconoscere massimo tre giorni al mese di congedo mestruale alle donne che soffrono di cicli più dolorosi - sempre certificato da un medico specialista - ma "c'era il timore che potesse paradossalmente essere l'ennesimo fattore discriminante nei confronti della donna da parte del datore di lavoro".

"Non parliamo di impossibilità totale a svolgere l'attività lavorativa, ma è sicuramente corretto rendere ufficialmente e legalmente riconosciuta la possibilità di lavorare in smart working /telelavoro durante i 2/3 giorni di picco del ciclo" dice ancora il testo della petizione che al momento supera 3600 firme.