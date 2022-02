Chi è Zeudi Di Palma: la nuova Miss Italia arriva da Scampia

Chi è Zeudi Di Palma, la nuova Miss Italia 2021? Dopo aver conquistato il titolo di Miss Napoli, la 20enne di Scampia è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta all battute finali dopo aver conquistato il titolo di Miss Napoli. Seconda Gabriella Bagnasco residente in Basilicata. Al terzo posto la napoletana Lorena Tonacci, anch'essa napoletana.

Zeudi, 20 anni, cresciuta nel quartiere Scampia di Napoli, è una studentessa di Sociologia all'università. E' una modella, con la passione per il calcio, oltre ad essere molto attiva nel campo del sociale. Castana con occhi scuri, è seguita sui suoi profili social, dove vanta circa seimila follower su Instagram.

Il giallo della busta

C'è stato durante la diretta un errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello di Lorena Tonacci".